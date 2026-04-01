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Euro schwankt um 1,18 US-Dollar - Was Anleger beschäftigt

16.04.26 10:50 Uhr
EUR/USD: Warum der Euro zum Dollar kaum Bewegung zeigt | finanzen.net

Der Euro hat am Donnerstag in einem unentschlossenen Handel um 1,18 US-Dollar gependelt.

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Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1782 USD -0,0016 USD -0,14%
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Die Gemeinschaftswährung Euro notierte zuletzt bei 1,1781 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1780 (Dienstag: 1,1793) Dollar festgesetzt.

Generell würden die Finanzmärkte derzeit von den Nachrichten zum Nahost-Konflikt und zur Straße von Hormus beeinflusst, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Derzeit setzen Marktteilnehmer auf fortgesetzte Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Risikobereitschaft der Anleger sei insofern zuletzt gestiegen.

Von der allgemein freundlichen Stimmung an den Kapitalmärkten profitiert aktuell auch der Euro. Das technische Bild beim Euro habe sich nicht verändert und sei weiterhin als konstruktiv anzusehen, fuhren die Helaba-Experten fort.

Überraschend positive Konjunkturdaten aus Großbritannien bewegten das britische Pfund kaum. Dank einer anziehenden Industrieproduktion ist die Wirtschaft des Landes im Februar deutlich stärker in Schwung gekommen als erwartet. Volkswirt Rob Wood von Pantheon Economics sprach von Anzeichen für ein sich verbesserndes Wirtschaftswachstum. Die Unsicherheit hinsichtlich der Aufstellung des britischen Haushalts lasse nach.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com, Sailom / Shutterstock.com