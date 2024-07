Devisen im Blick

Der Euro hat sich am Dienstagvormittag zunächst kaum von der Stelle bewegt.

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0725 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0745 Dollar fest.

Am Vormittag stehen zunächst Inflationsdaten aus der Eurozone im Mittelpunkt. Es werden erste Zahlen für Juni erwartet. Gerechnet wird mit einem leichten Rückgang. Obwohl die Teuerung noch über dem mittelfristigen Zielwert der EZB liegt, sind an den Märkten für dieses Jahr etwa zwei weitere Zinssenkungen eingepreist. Eine erste Lockerung hatten die Währungshüter Anfang Juni vorgenommen.

Geldpolitik ist auch das bestimmende Thema im portugiesischen Sintra, wo die EZB ihre jährliche Notenbankkonferenz abhält. Am Dienstag wollen sich unter anderem Präsidentin Christine Lagarde und US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden. Anders als die EZB macht die Federal Reserve noch keine Anstalten, sich von ihrer straffen Geldpolitik ein Stück weit zu lösen.

FRANKFURT (dpa-AFX)