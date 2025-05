Devisen im Blick

Der Euro hat zum Wochenstart nach der von US-Präsidenten Donald Trump in der Nacht auf Montag angekündigten Zollpause zugelegt.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1412 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Freitagabend. Damit baute der Euro die Gewinne der vergangenen Wochen aus und kletterte erstmals seit Ende April wieder über die Marke von 1,14 Dollar.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Grund für das Plus zum Wochenstart ist die neueste Volte im Zollstreit zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump will die Einführung der von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Zölle auf Importe aus der EU um gut einen Monat verschieben, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen.

Der Start der zusätzlichen Einfuhrgebühren in Höhe von 50 Prozent werde auf den 9. Juli verschoben, teilte Trump nach einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Sie habe ihm zugesagt, dass nötige Gespräche schnell starten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Mit dem Anstieg auf mehr als 1,14 Dollar nähert sich der Euro wieder dem Mehrjahreshoch von 1,1573 Dollar, das er Mitte April infolge der vom US-Präsidenten Donald Trump ausgelösten Zollkapriolen erreicht hatte. Am Montag vor zwei Wochen war der Euro wegen der Fortschritte im Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten zeitweise unter die Marke von 1,11 Dollar gefallen.

Zuletzt kamen aber Zweifel auf, ob die Entspannung zwischen den beiden Ländern nachhaltig ist. Seitdem geht es für den Euro wieder nach oben. Die Gemeinschaftswährung befindet sich seit der Amtseinführung von Trump im Januar im Aufwind. Vor allem dessen erratische Wirtschafts- und Zollpolitik macht dem Dollar zu schaffen. Seit Mitte Januar wertete der Dollar um rund elf Prozent ab.

Am Montag stehen weder in Europa noch in den Vereinigten Staaten wichtige Konjunkturdaten an.

FRANKFURT (dpa-AFX)