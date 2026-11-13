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Devisen im Blick

Eurokurs hält sich nach jüngstem Rückgang auf niedrigem Niveau - Politik als Belastungsfaktor

Eurokurs hält sich nach jüngstem Rückgang auf niedrigem Niveau - Politik als Belastungsfaktor

Der Euro hat nach seinem jüngsten Rückgang vorerst einen Boden gefunden, bleibt aber von politischen Aussagen aus den USA und der Entwicklung der Energiepreise beeinflusst.

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Der Eurokurs hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Freitagvormittag zu 1,1060 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1081 (Mittwoch: 1,1127) Dollar festgesetzt.

Trump-Aussagen belasten den Euro

Am Donnerstag hatte der Euro zwischenzeitlich bei 1,1046 Dollar den tiefsten Stand seit April letzten Jahres erreicht. Belastet wurde die Gemeinschaftswährung durch Aussagen des US-Präsidenten, die zu höheren Ölpreisen und Renditen von US-Anleihen führten. Donald Trump hatte gesagt, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten.

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Inflationsdaten bewegen den Devisenmarkt kaum

Am Freitag nun bewegten endgültige Verbraucherpreisdaten einiger großer Eurozonenländer den Devisenmarkt kaum. In Frankreich etwa war die Inflation im Oktober nicht ganz so stark gestiegen wie zunächst ermittelt, erreichte aber immer noch den höchsten Wert seit Ende 2023.

Claus Vistesen, Chefvolkswirt für die Eurozone bei Pantheon Macroeconomics, führte den Teuerungsschub vor allem auf die höheren Energiepreise und eine festere, um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Inflation zurück. Dies verschärfe den Druck auf die um die Teuerung bereinigte Einkommen der Verbraucher, wobei es kaum staatliche Unterstützung gebe, um die Auswirkungen abzufedern.

US-Erzeugerpreise im Fokus

Am Nachmittag richten sich die Blicke gen USA. Auf der Agenda stehen die Erzeugerpreisdaten für den vergangenen Monat. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Diese waren im Oktober unerwartet stark gestiegen, sodass an den Märkten nun fest mit einer Leitzinserhöhung im Dezember um mindestens 0,25 Prozentpunkte gerechnet wird.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images, Sergey Nivens / Shutterstock.com

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