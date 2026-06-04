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Devisen im Blick

Eurokurs kaum verändert - Warum sich Anleger zurückhalten

05.06.26 08:49 Uhr
EUR/USD: Warum der Euro zum Dollar kaum Bewegung zeigt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
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Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1614 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag etwas höher auf 1,1640 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Nachmittag auf dem Programm steht. Da der Arbeitsmarkt auch zum Mandat der US-Notenbank Fed zählt, spielen die Daten eine wichtige Rolle für die Geldpolitik dort. Zuletzt hatte sich der Arbeitsmarkt als robust erwiesen, was eher für eine mögliche Zinserhöhung zur Eindämmung der höheren Inflation spricht.

Bei der Arbeitslosenquote in den USA "wird mit einem unverändert niedrigen Niveau von 4,3 Prozent gerechnet", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Ihrer Einschätzung nach dürften die am Markt eingepreisten Erwartungen an eine Zinserhöhung sinken, wenn die Arbeitsmarktdaten "in etwa wie erwartet ausfallen".

Bei der nächsten Zinsentscheidung der Fed Mitte des Monats wird allgemein nicht mit einer Änderung beim Leitzins gerechnet. Allerdings erwarten viele Ökonomen bis zum Ende des Jahres eine Zinserhöhung. "Ein Schritt bis zum Ende des Jahres wird mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent gehandelt", heißt es weiter bei der Helaba.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com