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Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar - Das treibt Marktteilnehmer um

14.04.26 08:55 Uhr
EUR/USD: Warum der Euro zum Dollar kaum Bewegung zeigt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt.

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Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1795 USD 0,0040 USD 0,34%
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Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1760 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Der Euro kann damit die Kursgewinne vom Vorabend halten. "Entscheidend bleibt der Newsflow zum Iran-Krieg", kommentierten Analysten der Dekabank die Stimmung an den Finanzmärkten. Zuletzt haben neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran nach der Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance "große Fortschritte" gemacht. Nun sei allerdings Teheran am Zug, bei dem wichtigsten Punkt aus US-Sicht Zugeständnisse zu machen - nämlich deren Atomprogramm.

Nach Angaben des US-Präsidenten Donald Trump will der Iran unbedingt einen "Deal". Nach Einschätzung der Dekabank sind die USA und der Iran jeweils an einer neuen Gesprächsrunde interessiert, was an den Finanzmärkten für mehr Risikofreude sorgt und den Euro stützt.

Im weiteren Handelsverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten etwas stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken. In den USA werden am Nachmittag Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise erwartet. Wegen der hohen Energiekosten wird am Markt mit einem deutlichen Anstieg gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com