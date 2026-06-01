Devisen im Blick

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert und damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1351 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1340 Dollar festgesetzt.

Damit zeigte sich eine Stabilisierung beim Euro, nachdem die Gemeinschaftswährung zur Wochenmitte noch zeitweise bis auf 1,1325 Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Am Markt wird auf den deutlichen Rückgang der Ölpreise verwiesen, was sich dämpfend auf den Inflationsdruck auswirke. Nach Einschätzung von Experten des Bankhauses Metzler dürfte das die Markterwartungen an eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed zunehmend infrage stellen.

Zuletzt hatte die Spekulation auf eine Zinserhöhung durch die Fed in den kommenden Monaten dem US-Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug deutlich belastet. Unter anderem hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Zinsspekulationen verstärkt.

Mit weiteren Impulsen am Devisenmarkt wird erst am Nachmittag gerechnet, wenn neue US-Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Dabei stehen vor allem Preisdaten im Zuge der US-Konsumausgaben im Fokus.

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FRANKFURT (dpa-AFX)