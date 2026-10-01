DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,11 +0,1%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 74.387 +0,8%Euro 1,1316 -0,2%Öl 98,3 -5,0%Gold 4.182 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Devisen im Blick

Eurokurs unter Druck: Was die Gemeinschaftswährung auf ein Jahrestief treibt

Eurokurs unter Druck: Was die Gemeinschaftswährung auf ein Jahrestief treibt

Der Kurs des Euro hat auch am Donnerstag unter Druck gestanden.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.13 USD 0.00 USD -0.16 %
Charts | News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1319 Dollar gehandelt und damit nochmals tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1355 Dollar festgesetzt.

Nach einem Kursrutsch um rund 3 Cent seit Ende August bewegt sich der Eurokurs mittlerweile auf dem tiefsten Niveau seit Mai 2025. Die Gemeinschaftswährung kam zuletzt vor allem wegen der Stärke des US-Dollar unter Druck. Der hatte von stark gestiegenen Renditen an den Anleihemärkten und damit verbundenen Spekulationen auf eine baldige weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed Auftrieb erhalten.

Werbung
Werbung
Werbung

US-Konjunkturdaten im Fokus

Am Donnerstag richten sich die Blicke auf den ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA, einem Stimmungsindikator. Besondere Aufmerksamkeit gelte der Beschäftigungskomponente des ISM-Indexes, erklärten die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. Sie liefere, zusammen mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die ebenfalls heute veröffentlicht werden, eine wichtige Indikation für den US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag.

"Bleiben die Erstanträge auf niedrigem Niveau und die ISM-Beschäftigungskomponente robust, würde dies die Einschätzung eines weiterhin soliden Arbeitsmarktumfelds stützen - ein zentraler Faktor für die Perspektive des geldpolitischen Kurses" der US-Notenbank Fed, so die Helaba-Experten.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Zepedrocoelho / Shutterstock.com, Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.