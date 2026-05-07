DAX25.001 +1,1%Est506.263 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7600 -2,0%Nas25.431 -0,2%Bitcoin52.557 -2,1%Euro1,1382 +0,2%Öl74,76 +2,2%Gold4.034 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Matchday - heute zählt jeder Treffer für dein Depot: WM-Aktion von finanzen.net ZERO Matchday - heute zählt jeder Treffer für dein Depot: WM-Aktion von finanzen.net ZERO
adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Eurokurs verfestigt sich zum US-Dollar - die Gründe

25.06.26 17:34 Uhr
Darum kletterth der Eurokurs zum US-Dollar | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten zugelegt.

Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1380 US-Dollar gehandelt. Dies war etwas mehr als am Morgen. Am Vortag war der Euro auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1342 (Mittwoch: 1,1340) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8816 (0,8818) Euro.

Der Euro profitierte etwas von der freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. Die Weltleitwährung Dollar wurde weniger gesucht. In den USA stieg der Preisindex PCE im Jahresvergleich um 4,1 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 3,8 Prozent gelegen. Die Zahlen bewegten den Markt kaum, da sie so erwartet wurden. Der PCE ist der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindikator.

Zuletzt hatte die Spekulation auf eine Zinserhöhung durch die Fed in den kommenden Monaten dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug deutlich belastet. Unter anderem hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Zinsspekulationen verstärkt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86183 (0,86165) britische Pfund, 183,57 (183,35) japanische Yen und 0,9223 (0,9216) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.040 Dollar. Das waren rund 40 Dollar mehr als am Vortag.

/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: ConstantinosZ / Shutterstock.com, Oleksiy Mark / Shutterstock.com