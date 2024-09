Devisen im Blick

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1052 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1035 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt ist das Interesse auf Konjunkturdaten gerichtet, von denen sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank erhoffen. Es wird für die Zinssitzung der Fed am 18. September fest mit der ersten Senkung seit Jahren gerechnet, das Ausmaß des Zinsschrittes hatten US-Währungshüter aber von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig gemacht.

Vor allem haben Investoren den US-Arbeitsmarktbericht im Blick, der am Freitag erwartet wird. "Der Arbeitsmarktbericht für August ist diesmal so besonders wichtig, weil der Vorgänger vor vier Wochen massiv enttäuschte und Spekulationen aufkommen ließ, dass die Fed aus Sorgen vor einer Rezession schneller und stärker senken muss als bislang erwartet", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Für den weiteren Tagesverlauf erwartet sie am Devisenmarkt keine größeren Impulse, weil sich kaum ein Anleger "so richtig aus dem Fenster lehnen wird".

