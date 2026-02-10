DAX25.050 +0,1%Est506.070 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,99 -0,2%Gold5.050 -0,2%
Fokus auf US-Einzelhandelsdaten: So bewegt sich der Euro am Dienstag

10.02.26 09:21 Uhr
Nach den deutlichen Kursgewinnen zu Wochenbeginn hat sich der Kurs des Euro am Dienstag knapp über 1,19 US-Dollar gehalten.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2352 CNY -0,0117 CNY -0,14%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8719 GBP 0,0017 GBP 0,20%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,3157 HKD 0,0042 HKD 0,05%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
184,9840 JPY -0,7560 JPY -0,41%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1916 USD 0,0002 USD 0,01%
Charts|News

Am Vormittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1908 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1886 (Freitag: 1,1794) Dollar festgesetzt.

In einem von Risikofreude dominierten Umfeld hatte der Euro zu Wochenbeginn unter anderem von robusten Konjunkturdaten profitiert. So war der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone im Februar stärker als erwartet gestiegen. Damit konnte der Eurokurs wieder Boden gegenüber dem Dollar gutmachen, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die charttechnische Situation habe sich dadurch ebenfalls verbessert.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf den US-Einzelhandelsumsatz im Dezember. Am Markt wird mit einem etwas geringeren Anstieg als im November gerechnet. Die Helaba-Experten betonten diesbezüglich, dass sich zwar die Verbraucherstimmung zuletzt leicht verbessert habe, das Niveau aber weiter eher als niedrig zu bezeichnen sei.

FRANKFURT (dpa-AFX)

