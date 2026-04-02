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Hoffnungen auf Waffenruhe im Nahen Osten: Euro legt nach langem Osterwochenende etwas zu

06.04.26 18:18 Uhr
Euro legt moderat zu - Waffenruhe-Hoffnungen nach Ostern sorgen für Rückenwind | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt.

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,5520 US-Dollar ein wenig mehr als am Karfreitag. Da die europäischen Anleger erst am Dienstag nach dem langen Osterwochenende in den Handel starten dürften, sollte die Entwicklung angesichts des unterdurchschnittlichen Geschäftsvolumens nicht überbewertet werden.

Experten verwiesen auf Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Iran-Krieg. Dies habe den Dollar etwas belastet. Der Nachrichtenagentur IRNA zufolge lehnt Teheran dies aber ab. Iran verlange ein dauerhaftes Kriegsende, hieß es.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com, kanvag / Shutterstock.com