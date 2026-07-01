DAX25.163 +0,2%Est506.280 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 +3,5%Nas26.207 +1,3%Bitcoin55.899 +1,1%Euro1,1439 +0,1%Öl75,66 -0,3%Gold4.107 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 DEUTZ 630500 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX etwas fester -- Asiens Börsen gespalten -- SK hynix vor Start an der NASDAQ -- VW: Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen -- OHB, Bayer, Infineon, Meta, Ölpreis im Fokus
Top News
Bitcoin vor der Zerreißprobe? Video-Markteinschätzung vom Investor-Guard Thomas Jansen Bitcoin vor der Zerreißprobe? Video-Markteinschätzung vom Investor-Guard Thomas Jansen
Rückenwind durch Hochstufungen: Aktien von Salzgitter und voestalpine ziehen an Rückenwind durch Hochstufungen: Aktien von Salzgitter und voestalpine ziehen an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Inflationsdaten geben keine klaren Impulse: Eurokurs legt zum US-Dollar leicht zu

10.07.26 09:25 Uhr
EUR/USD nach Inflationsdaten: Darum legt der Euro zum US-Dollar leicht zu | finanzen.net

Der Euro hat am Freitag mit einem kleinen Plus an seine Vortagesgewinne zum US-Dollar angeknüpft.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1439 USD 0,0009 USD 0,08%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8743 EUR -0,0005 EUR -0,06%
Charts|News

Insgesamt halten sich die Bewegungen aber weiterhin in Grenzen. Am Morgen legte die europäische Gemeinschaftswährung um 0,1 Prozent auf 1,1444 US-Dollar zu.

Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich lieferten am Morgen keine Impulse. So brachten die zweiten Schätzungen für die Entwicklung der Verbraucherpreise im Juni keine Überraschungen.

Im Blick behalten die Akteure an den Finanzmärkten die Ölpreise, die im Wochenverlauf wegen der abermaligen Eskalation im Iran-Krieg zugelegt hatten. Am Freitag waren die Ölpreise zuletzt indes kaum noch verändert. So gibt es Hoffnung, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran doch nicht zu einer erneuten Schließung der Straße von Hormus führen wird, die ein Nadelöhr des globalen Ölhandels ist.

So liefen die technischen Gespräche mit dem Iran weiter, sagte ein US-Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Katar, Pakistan und andere regionale Vermittler bemühen sich nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" darum, die Spannungen abzubauen und die Verhandlungen über ein Atomabkommen wiederzubeleben.

In den vergangenen Tagen hatte das US-Militär mehrere Angriffswellen gegen Ziele im Iran geflogen. Begründet wurde dies mit Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus, für die die USA Teheran verantwortlich machten. Der Iran reagierte mit eigenen Angriffen. Dabei gerieten auch Kuwait, Bahrain und Jordanien, die wichtige US-Militärbasen beherbergen, wieder unter Beschuss.

/mis/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: istockphoto / Fotogaby, elen studio / Shutterstock.com