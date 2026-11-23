Devisen im Blick

Die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers NVIDIA hat den US-Dollar gestützt und den Euro belastet.

Am Montagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0893 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch rund 1,10 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0939 (Freitag: 1,0990) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9141 (0,9099) Euro.

Der US-Chipkonzern NVIDIA holte seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte NVIDIA mit. Dies löste eine deutliche Aktienmarkterholung in den USA aus. Der US-Dollar legte zu allen anderen wichtigen Währungen zu.

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Bereits am Vormittag war der Euro unter Druck geraten. Die im November schwächer als erwartet ausgefallenen französischen Einkaufsmanagerindizes belasteten den Euro etwas. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie wird weiterhin ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität angezeigt.

"Frankreich steuert auf eine Rezession zu, was in Anbetracht der angespannten Schuldensituation keine guten Nachrichten sind", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. In Deutschland hingegen verbesserte sich die Stimmung in beiden Sektoren stärker als erwartet. Die gestiegenen Werte für Deutschland stützten den Euro in diesem Umfeld nicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83673 (0,83735) britische Pfund, 174,01 (174,35) japanische Yen und 0,9186 (0,9223) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.666 Dollar. Das waren rund 128 Dollar mehr als am Vortag.

/jkr/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)