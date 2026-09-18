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Devisen im Blick

Nach Stopp der Talfahrt: So zeigt sich der Euro zum Dollar am Freitag

Nach Stopp der Talfahrt: So zeigt sich der Euro zum Dollar am Freitag

Nach der Fed-Zinserhöhung bleiben die Aussichten für die Gemeinschaftswährung angespannt, während Konjunkturdaten und die Entwicklung der Ölpreise in den Fokus rücken.

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Der Euro hat sich am Freitag zunächst kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1483 US-Dollar. Im New Yorker Handel hatte der Euro am Vorabend seine Talfahrt gestoppt, nachdem die US-Notenbank Fed ihn mit ihrer Leitzinserhöhung vom Mittwoch unter Druck gesetzt und am Donnerstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gedrückt hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1481 Dollar (Mittwoch: 1,1537) festgesetzt.

Der Druck auf den Euro scheint allerdings noch nicht zu Ende: Es wird erwartet, dass die Fed die Leitzinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal anhebt - trotz der gegenteiligen Forderungen von US-Präsident Donald Trump.

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Die US-Notenbank habe mit der Zinserhöhung ihre Unabhängigkeit vom Weißen Haus unter Beweis gestellt, schrieben die Analysten der Landesbank Helaba am Morgen. Trump hatte das Fed-Direktorium als feindselig bezeichnet und Zinsen von 1 Prozent oder weniger gefordert. Marktteilnehmer preisten jetzt fast drei weitere Zinsschritte bis zum dritten Quartal des nächsten Jahres ein, schreibt die Helaba.

US-Konjunkturdaten und Ölpreise im Fokus

Aus Sicht der Experten bleiben nun die Veröffentlichungen von Konjunkturdaten wichtig. Schließlich orientiere sich die Fed bei ihren Entscheidungen an diesen Daten sowie an den Perspektiven für Arbeitsmarkt und Inflation. Am Freitag stehe deshalb die US-Industrieproduktion des Monats August im Mittelpunkt des Interesses.

Gestützt wurde der Euro am Donnerstag auch von einem weiteren Rückgang der zuvor steil gestiegenen Ölpreise. Am Freitag sanken die Preise zunächst noch etwas weiter. Die USA sind ein Nettoexporteur von Öl, und die US-Wirtschaft wird tendenziell weniger belastet. Rohöl wird zudem in Dollar gehandelt. Höhere Preise erhöhen also die Nachfrage nach dem Dollar.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sailom / Shutterstock.com, Sergey Nivens / Shutterstock.com

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