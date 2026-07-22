DAX25.155 +0,6%Est506.317 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -1,0%Nas25.691 -0,6%Bitcoin57.444 -0,7%Euro1,1423 +0,1%Öl96,94 +3,1%Gold4.110 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX zunächst unter 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Alphabet steigert Gewinn und Umsatz -- TeamViewer, SpaceX, Intel, TI, STMicro, Tesla, ServiceNow, IBM im Fokus
Top News
IBM-Aktie gefragt: Gewinn und Umsatz gestiegen - Wachstumsprognose leicht gesenkt IBM-Aktie gefragt: Gewinn und Umsatz gestiegen - Wachstumsprognose leicht gesenkt
Warten auf EZB-Zinsentscheid: DAX startet unter 25.000er-Marke Warten auf EZB-Zinsentscheid: DAX startet unter 25.000er-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Vor EZB-Ratssitzung: Euro gewinnt zum US-Dollar an Boden

23.07.26 08:35 Uhr
EUR/USD: Eurokurs vor EZB-Ratssitzung zum US-Dollar stärker | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel vor der anstehenden EZB-Ratssitzung leicht gestiegen.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1430 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Unter dem Strich tut sich beim Euro-Dollar-Wechselkurs schon seit Ende Juni kaum etwas, nach den jüngsten Zinssignalen der Währungshüter aus den USA und der Eurozone fehlen wesentliche Impulse. Auch der wegen des Iran-Kriegs wieder gestiegene Ölpreis, der Inflationssorgen tendenziell nährt, änderte jüngst wenig.

"Entwarnung kann allerdings noch nicht gegeben werden. Und sollte die umkämpfte Durchschnittslinie erneut unterschritten werden, drohen Verluste bis zum Jahrestief, das im Juni bei 1,1325 markiert wurde", schreiben die Volkswirte der Helaba.

Die Blicke richten sich auf die EZB-Zinsentscheidung am frühen Donnerstagnachmittag. Vertreter der Notenbank haben in den vergangenen Wochen vor anhaltenden Inflationsrisiken gewarnt und keinen Zweifel daran gelassen, im Fall der Fälle handlungsbereit zu sein.

Klare Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung gibt es nach Ansicht der Helaba gleichwohl nicht. Fraglich sei, ob ein Schritt für die Ratssitzung im September angedeutet werde, zumal die Falken im Rat derzeit offenbar etwas mehr Gewicht zu haben scheinen, so die Experten.

/nas/zb

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com