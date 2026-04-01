DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1100 +3,7%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.108 -0,8%Euro1,1668 +0,6%Öl96,48 -6,7%Gold4.731 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Wall Street stark -- Ölpreise fallen massiv -- Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Waffenruhe im Iran treibt Börsen in Ostasien an - Nikkei legte mehr als 5 Prozent zu Waffenruhe im Iran treibt Börsen in Ostasien an - Nikkei legte mehr als 5 Prozent zu
Elmos Semiconductor-Aktie im Plus: Halbleiterhersteller zieht eigene Papiere ein - Flexibilität für Aktienrückkäufe Elmos Semiconductor-Aktie im Plus: Halbleiterhersteller zieht eigene Papiere ein - Flexibilität für Aktienrückkäufe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Wackelige Waffenruhe im Iran: Deshalb kann der Euro seine Gewinne nicht halten

08.04.26 21:15 Uhr
Wackelige Waffenruhe in Nahost: Warum der Euro seine Gewinne nicht halten kann | finanzen.net

Der Euro hat am Mittwoch seinen deutlichen Gewinn im Zuge der Waffenruhe in Nahost im US-Handel nicht halten können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7,9698 CNY 0,0141 CNY 0,18%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8704 GBP -0,0020 GBP -0,23%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1392 HKD 0,0533 HKD 0,59%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
185,0200 JPY -0,0300 JPY -0,02%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1668 USD 0,0070 USD 0,60%
Charts|News

Nachdem er im europäischen Geschäft zeitweise über die Marke von 1,17 US-Dollar geklettert war, bröckelte er ab und notierte zuletzt bei 1,1652 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8542 (0,8652) Euro gekostet.

Der Rückzug des Euro könnte mit dem Umstand zusammenhängen, dass die Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA auf der Kippe steht. Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen.

/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: filmfoto / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com