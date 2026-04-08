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Wackelige Waffenruhe im Iran: Straße von Hormus wieder dicht - Euro büßt Gewinne ein

09.04.26 00:24 Uhr
Wackelige Waffenruhe in Nahost: Warum der Euro seine Gewinne nicht halten kann | finanzen.net

Der Euro hat am Mittwoch seinen deutlichen Gewinn im Zuge der Waffenruhe in Nahost im US-Handel nicht halten können.

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Nachdem er im europäischen Geschäft zeitweise über die Marke von 1,17 US-Dollar geklettert war, bröckelte er ab und notierte zuletzt bei 1,1652 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8542 (0,8652) Euro gekostet.

Waffenruhe wackelt

Der Rückzug des Euro könnte mit dem Umstand zusammenhängen, dass die Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA auf der Kippe steht. Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen. Auch die Straße von Hormus dürfe nur mit Genehmigung passiert werden.

Medienberichten zufolge haben lediglich zwei Tanker die Meerenge durchquert, bevor die Durchfahrt wieder geschlossen wurde.

Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Aritra Deb / Shutterstock.com