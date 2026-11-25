Devisen im Blick

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gesunken.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0940 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0963 Dollar festgesetzt.

Der Euro steht seit Anfang September unter Druck. Am Montag war der Kurs zeitweise auf 1,0881 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Im bisherigen Jahresverlauf sank der Wert des Euro zum Dollar um knapp sieben Prozent.

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An den Finanzmärkten sind die Risiken im Zuge der jüngsten Turbulenzen im internationalen Technologiesektor wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Die allgemein etwas trübere Stimmung der Anleger stützte den als sicher eingeschätzten US-Dollar, während der Euro im Gegenzug leicht unter Druck geriet.

"Der Handelstag beginnt mit gedrückter Stimmung", heißt es in einem Morgenkommentar der Dekabank. Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger zunehmend auf US-Konjunkturdaten richten, die am Nachmittag erwartet werden.

In den USA stehen zahlreiche Wirtschaftsdaten auf dem Programm, weil wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag Daten vorgezogen werden.

Besonders im Fokus der Anleger steht die Preisentwicklung in den USA. Mit dem PCE-Preisindex wird der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsindikator erwartet. Analysten rechnen für Oktober mit einem Anstieg der Jahresrate.

Wegen der hohen Inflation gehen Investoren in den kommenden Monaten von einer Straffung der Geldpolitik aus. Eine Zinserhöhung durch die Fed im Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher.

/jkr/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)