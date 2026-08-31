DAX 26.416 -0,6%ESt50 6.474 -0,2%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,07 -0,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.590 +1,1%Euro 1,1596 +0,1%Öl 91,1 +2,0%Gold 4.438 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Devisen im Blick

Warum der Eurokurs zum US-Dollar stabil bleibt

Warum der Eurokurs zum US-Dollar stabil bleibt

Der Euro hat sich am Montag nach den Kursverlusten am Freitag nur wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.16 USD 0.00 USD 0.15 %
Charts | News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1588 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1643 Dollar festgesetzt.

Am Freitag war der Euro im Handelsverlauf etwa einen halben Cent gesunken, nachdem US-Notenbankchef Kevin Warsh in seiner Rede in Jackson Hole die US-Konjunktur als positiv beschrieben hatte. Auch wenn sich der Fed-Chef bei der Zinspolitik nicht konkret festgelegt hatte, scheint er "den Markt auf eine Zinserhöhung vorzubereiten", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Dies hatte für Auftrieb beim Dollar gesorgt, während der Euro im Gegenzug unter Druck geraten war.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger am Devisenmarkt wieder stärker auf Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm stehen Inflationsdaten aus Deutschland. Es wird erwartet, dass sich die Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Eurozone im August verstärkt hat.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.