Warum sich der Euro zum Dollar kaum bewegt

Devisen im Blick

25.09.26 08:37 Uhr

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag praktisch nicht verändert.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1376 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1367 Dollar festgesetzt. Auf Wochensicht hat der Euro deutlich nachgegeben, am Montag war er mit 1,1480 Dollar in die Woche gestartet.

Belastet wurde der Euro zuletzt von der Stärke des Dollar, der von Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed gestützt wurde. Zudem schüren die hohen Ölpreise Sorgen mit Blick auf die Inflation. Datenseitig werden zum Wochenausklang keine Impulse erwartet.

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"Die Zinserhöhungserwartungen haben in den letzten Tagen weiter zugenommen. Das gilt im Hinblick auf die EZB, aber auch bezüglich der Fed. Solide Konjunkturindikatoren haben dazu beigetragen, ebenso wie das weiterhin hohe Energiepreisniveau", schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Entsprechend hätten sich Notenbanker beiderseits des Atlantiks für weitere geldpolitische Straffungsschritte ausgesprochen.

Auch die Experten der Commerzbank schreiben, dass der Dollar diese Woche von guten US-Konjunkturdaten profitiert hat. "Ohne eine verbale Intervention der Fed könnten die Erwartungen in Hinblick auf die US-Zinserhöhungen weiter zunehmen, was dem Dollar zusätzlichen Rückenwind geben würde."

/stk/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)