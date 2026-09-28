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Devisen im Blick

Warum sich der Euro zum US-Dollar kaum bewegt

Warum sich der Euro zum US-Dollar kaum bewegt

Der Kurs des Euro hat sich zum Wochenauftakt kaum bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
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Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1382 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1403 (Donnerstag: 1,1367) festgesetzt. Auf der Agenda stehen heute keine Daten mit nennenswertem Einfluss auf den Devisenmarkt.

"Die letzte Woche war geprägt von zum Teil enormen Schwankungen an den Finanzmärkten. Vor allem am Rentenmarkt ist die Verunsicherung groß, auch weil Notenbanken wegen erhöhter Inflationssorgen weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen" schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Am Devisenmarkt richtet sich der Blick entsprechend schon auf die kommenden Preisdaten im Laufe der Woche.

/stk/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen studio / Shutterstock.com, PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images

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