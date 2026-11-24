Devisen im Blick

Der Euro hat sich am Dienstag von deutlichen Vortagesverlusten erholt.

Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0964 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Morgen bei 1,09 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0963 (Montag: 1,0939) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9121 (0,9141) Euro.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia den US-Dollar beflügelt und den Euro unter Druck gesetzt. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung erstmals seit April 2025 unter 1,09 Dollar gefallen.

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Commerzbank-Devisenexperte Volkmar Baur erklärte die Kursbewegung zum Wochenauftakt mit Kapitalabflüssen in die USA. Ein kräftiger Anstieg der Kurse an den New Yorker Börsen sorgte dafür, dass Anleger aus dem Ausland in den US-Markt investierten, was dem Dollar Auftrieb verliehen hatte.

Gestützt wurde der Euro am Dienstag auch durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich die Stimmung in den Unternehmen den siebten Monat in Folge verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023. "Vieles deutet darauf hin, dass sich die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft fortsetzen dürfte", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank, die Stimmungsdaten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83700 (0,83673) britische Pfund, 174,39 (174,01) japanische Yen und 0,9183 (0,9186) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.582 Dollar. Das waren rund 52 Dollar weniger als am Vortag.

/jsl/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)