Wenig Bewegung beim Euro-Dollar-Kurs: Mangel an Impulsen
Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im weiteren Handelsverlauf seine kleinen Gewinne wieder abgegeben und sich dann kaum bewegt.
Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0970 US-Dollar. Am Nachmittag noch war sie bis knapp unter 1,10 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs in Frankfurt schließlich auf 1,0975 (Mittwoch: 1,0935) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9111 (0,9144) Euro. Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen, denn in den USA wird Thanksgiving gefeiert.
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NEW YORK (dpa-AFX)
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