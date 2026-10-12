Wochenstart am Devisenmarkt: Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar abwärts

Devisen im Blick

12.10.26 16:33 Uhr

Der Kurs des Euro hat am Montag seine Abwärtsbewegung der vergangenen Woche fortgesetzt.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro wieder unter 1,12 US-Dollar gehandelt. Am Nachmittag stand der Kurs bei 1,1175 US-Dollar, nachdem er am Morgen noch knapp über 1,12 Dollar gehandelt worden war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1181 (Freitag: 1,1206) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8943 (0,8923) Euro.

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In der vergangenen Woche war der Kurs des Euro erstmals seit rund anderthalb Jahren unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen, vor allem wegen schwacher Konjunkturdaten in Europa, Sorgen um die Finanzlage Frankreichs sowie Zinserhöhungsspekulationen in den USA. Die Experten der Landesbank Helaba schrieben zu Wochenbeginn, die Zinsfantasie sei mittlerweile etwas gedämpfter als noch vor einiger Zeit, was den Euro belastete.

Generell erkannten die Helaba-Experten an den Finanzmärkten eine "erhöhte Verunsicherung der Anleger", die zuletzt auch am Devisenmarkt zu Kursschwankungen führte. Zu Beginn der neuen Handelswoche pendelte der Euro um 1,12 Dollar. Es fehlten im Handelsverlauf allerdings wichtige Konjunkturdaten, die für stärkere Impulse hätten sorgen können. Erst am Mittwoch stehen mit den US?Inflationsdaten wieder wichtige Kennzahlen auf dem Programm, die für mehr Kursbewegung sorgen dürften.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84478 (0,84763) britische Pfund, 177,33 (177,34) japanische Yen und 0,9312 (0,9313) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.198 Dollar. Das waren rund 18 Dollar weniger als am Freitag.

/men/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)