Euro hält sich über 1,12 US-Dollar - Diese Daten rücken in den Fokus

Devisen im Fokus

16.10.26 08:01 Uhr

Der Euro hält sich zum Wochenschluss über 1,12 US-Dollar und legt gegenüber dem Vorabend leicht zu.

Der Euro hat sich zum Wochenausklang klar über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1226 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1208 Dollar festgesetzt.

Erneut sind die Blicke der Marktteilnehmer aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in die USA gerichtet. Dort stehen die Zahlen zur Industrieproduktion auf der Agenda. Andere wichtige Datenveröffentlichungen seien Fehlanzeige, und auch Reden von Vertretern der EZB oder der US-Notenbank Fed werden nicht mehr erwartet. In der Nacht hatte Fed-Chef Kevin Warsh bereits klargestellt, dass er keine Signale über den zukünftigen geldpolitischen Kurs geben wird. Zur Wochenmitte hatte eine unerwartet hohe Inflation in den USA noch die Sorge vor steigenden Leitzinsen befeuert und den Kurs des Dollar gestützt.

NEW YORK (dpa-AFX)