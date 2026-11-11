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Devisen: Schwacher Euro weiterhin unter 1,11 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch auch im späten US-Devisenhandel unter Druck gestanden. Mit zuletzt 1,1093 Dollar blieb die Gemeinschaftswährung unter der Marke von 1,11 Dollar. Im europäischen Handel war der Euro mit 1,1082 US-Dollar auf das tiefste Niveau seit Mai vergangenen Jahres gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1127 (Dienstag: 1,1214) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8987 (0,8917) Euro gekostet.

Der Eurokurs hatte zuletzt deutlich geschwankt. Nachdem er zu Wochenbeginn noch von den kräftig gefallenen Ölpreisen profitiert hatte, lasteten am Dienstag etwas höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherpreisdaten auf der Gemeinschaftswährung. Zudem stellten Vertreter der US-Notenbank Fed weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Von der EZB wird im Dezember zwar auch eine Leitzinserhöhung erwartet. Allerdings erwarten viele Experten 2027 angesichts der Schuldenprobleme Frankreichs ein eher vorsichtiges Vorgehen./bek/he

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