Für diese Währungen ging es 2022 abwärts

Zahlreiche Krisen prägten das Jahr 2022. Neben dem Ukraine-Krieg führte auch die global ausufernde Inflation zu großem Druck auf die internationalen Währungen. In dem folgenden Ranking werden die Währungen aufgelistet, die im Jahr 2022 im Vergleich zum US-Dollar am meisten an Wert verloren haben. Stand des Rankings ist der 19.12.2021.

Das Jahr 2022 war von zahlreichen Turbulenzen geprägt. Der Ukraine-Krieg, ausufernde Inflation, hohe Energiepreise, anhaltende Lieferengpässe sowie ansteigende Zinsen lasteten auf den Weltmärkten. Diese Probleme wirkten sich auch auf den Devisenmarkt aus. Das folgende Ranking listet die zehn Währungen auf, die 2022 im Vergleich zum US-Dollar am meisten an Wert verloren haben. Stand des Rankings ist der 19.12.2022.

