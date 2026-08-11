Warum der Euro zum Dollar nachgibt

Devisenmarkt

11.08.26 09:55 Uhr

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken.

• Für den weiteren Handel stehen vor allem US-Verbraucherpreis-Daten im Fokus, mit einem erwarteten Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 %, während die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung im Jahresverlauf schwächer geworden sind.

• Die Märkte reagieren auf die angespannte Lage im Iran-Krieg und die steigenden Energiepreise, die die Inflationserwartungen erhöhen.

• Der Euro wurde am Morgen bei 1,1537 US-Dollar gehandelt, leicht niedriger als am Vorabend, nach einem Referenzkurs der EZB von 1,1555 Dollar am Montagnachmittag.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1537 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1555 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten schwindet die Geduld mit dem Verlauf der Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus für uneingeschränkte Schiffstransporte. Zuletzt sind die Preise für wichtige Energierohstoffe wie Öl und Gas gestiegen, was die Inflationserwartungen stützt.

Im weiteren Handelsverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Der Markt dürfte sich daher zunehmend auf Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA für den Monat Juli konzentrieren, die am Mittwoch erwartet werden. Am Markt wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent erwartet.

Zuletzt haben sich Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres abgeschwächt. Insbesondere durch den schwachen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung vom vergangenen Freitag hätten die Zinserwartungen einen Dämpfer erhalten, heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen.

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FRANKFURT (dpa-AFX)