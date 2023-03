Dezentrale Finanzanwendungen📈 finden immer häufiger ihren Weg ins Metaverse!🚀Was kann MetaFi?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der technologische Fortschritt schreitet rasant voran, das beweisen die Entwicklungen von KryptowĂ€hrungen, NFTs, Metaverse und DeFi. Um traditionelle, große Web 2.0 Anwendungen wie Social Media oder Spiele in der Blockchain-Technologie zu standardisieren und zu optimieren, fĂŒhrte die Krypto-Börse Binance im Jahr 2022 MetaFi ein.

MetaFi: Metaverse plus DeFi

Nutzer können im Metaverse dezentralisierte Finanzanwendungen verwenden

Neue, aussichtsreiche und zukunftsweisende Technologien sind gefragt

Vor Fehlinvestitionen mit eigener Recherche schĂŒtzen

C+Charge: Impact Investing fĂŒr Privatanleger

Was ist MetaFi?

Der Begriff MetaFi kombiniert Metaverse und das dezentrale Finanzwesen, kurz DeFi, zu einem Wort. In dieser Kombination ermöglicht die so entstandene neue Technologie eine DeFi-Infrastruktur in verschiedenen virtuellen Welten, wie SocialFi, GameFi, NFTs und Web 3.0.

Durch die ZusammenfĂŒhrung der Plattformen und einheitlichen Blockchain-Standards wird die digitale Umgebung fĂŒr Nutzer verbessert und Interaktionen ermöglicht bzw. erleichtert.

Die Idee hinter MetaFi ist, alle Blockchain-Funktionen in ein neues Ökosystem unterzubringen, welches ĂŒber standardisierte Parameter zur Erfassung von Metadaten verfĂŒgt. Dadurch eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten in der nĂ€chsten Generation des Internets, dem Web 3.0. Binance möchte virtuelle Welten wie Metaverse zugĂ€nglicher fĂŒr die Bevölkerung machen, um mehr Nutzer zu gewinnen.

MetaFi kann als Schnittmenge von Web 3.0, VR, Digital Finance und Metaverse bezeichnet werden und fördert weiterhin die Dezentralisierung fĂŒr finanzielle Freiheit. Um MetaFi zu verstehen, benötigt es Wissen ĂŒber das Metaverse, das dezentrale Finanzwesen, der Blockchain-Technologie und die verwendeten Metadaten.

Welche Herausforderungen gibt es fĂŒr Entwickler?

Die InteroperabilitĂ€t ist die grĂ¶ĂŸte Herausforderung im Metaverse. Um die InteroperabilitĂ€t und das virtuelle Ökosystem zu verbessern, werden die Metadaten von Blockchains so ausgelegt, dass die enthaltenen digitalen Vermögenswerte durch Standardisierung maschinell ausgelesen werden können.

Das bedeutet, dass alle Metadaten auf dieselbe Weise wiedergegeben werden und somit die Zuordnung und das VerstĂ€ndnis der NFTs erleichtert wird. Durch die Standardisierung wird der Prozess der Interaktion so beschleunigt, dass interoperable Projekte dank MetaFi optimal ausgefĂŒhrt werden können.

Die Kombination aus Metaverse und dezentralem Finanzwesen erschafft ein paralleles Ökosystem, welches nutzerfreundliches Handeln und finanzielle Inklusion im Metaverse ermöglicht.

Die Basics: das Metaverse

Metaverse ist eine Verschmelzung aus der digitalen und der physischen Welt, welche zur nĂ€chsten Internet-Generation gehört. Immersiv und dauerhaft können Menschen in virtuellen RĂ€umen und dreidimensionalen Welten neue Kontakte knĂŒpfen, arbeiten oder auch zur VergnĂŒgung Konzerte oder Kunstausstellungen besuchen.

Die virtuellen Welten sind via Smartphone, PC, VR-Headsets und Spielekonsolen fĂŒr jedermann zugĂ€nglich und bieten Platz fĂŒr einen dezentralen, offenen Markt. Im Austausch von KryptowĂ€hrungen können die Nutzer ohne kontrollierende, zentrale Behörden mit verschiedensten Objekten wie digitalen Kunstwerken oder Avataren handeln.

Viele Unternehmen nutzen mittlerweile das Metaverse, um Produkte zu verkaufen. Ähnlich der realen Welt gibt es ein großes Angebot an verschiedenen Möglichkeiten zum Erwerb von digitalen Produkten. Durch InteroperabilitĂ€t, also die VerknĂŒpfung und Interaktion zu anderen Plattformen, werden virtuelle Vermögenswerte in die Welt von Metaverse integriert.

Dass das Metaverse-Ökosystem bedeutendes Potenzial mit sich bringt, bestĂ€tigt der weltweit grĂ¶ĂŸte Finanzdienstleister Citi. Bis 2030 könnte die Metaverse-Marktwirtschaft auf einen Wert von bis zu 13 Billionen Dollar wachsen.

Was ist DeFi?

Unter DeFi versteht man das Finanzwesen der Blockchain-Technologie. DeFi ermöglicht es, virtuelle KryptowĂ€hrungen auszuleihen, zu versenden und in diese zu investieren. GeschĂŒtzt sind diese Transaktionen durch intelligente VertrĂ€ge. Sie prĂŒfen die festgelegten Vertragsbedingungen und ĂŒberwachen die korrekte AusfĂŒhrung der Transaktionen. Das Besondere an DeFi ist seine vollstĂ€ndige Dezentralisierung. Alle Transaktionen finden ohne Zentralbanken oder andere traditionellen MittelsmĂ€nner statt.

MetaFi und KryptowÀhrungen: 2 Beispiele

Bei Fight Out handelt es sich um eine Plattform, die unter anderem eine Fitness-App anbietet. Damit ist das Training unabhĂ€ngig von Fitness-Studios und unnötigen VertrĂ€gen jederzeit und ĂŒberall auf der Welt möglich. Finanzielle Transaktionen gibt es bei diesem Krypto Start-up mehrere, darunter:

Investment in den Utility-Token $FGHT

Transfer von Coins der In-App-WĂ€hrung fĂŒr die Nutzung von Funktionen

Erhalt von NFTs als Belohnungen im Rahmen von Incentivierungen

Traden des FGHT-Token an dezentralen Börsen

Integration aller Benutzerdaten ĂŒber den Avatar in das Metaverse

C+Charge bietet Haltern von E-Autos ein einheitliches Bezahlsystem und belohnt jede Aufladung mit Strom aus öffentlichen LadesÀulen mit Emissionsgutschriften in Form von NFT. Auch bei diesem Krypto Pre-Sales sind verschiedenste Formen von dezentralisierten Finanztransaktionen integriert, darunter:

Kauf des Utility-Token $CCGH

Swap von ETH oder USDT zum C+Charge-Token

Bezahlung der Aufladungen mit Coins aus der Wallet

Erhalt von Emissionsgutschriften in Form von NFT

Handel mit NFTs auf MarktplÀtzen

Was sind Metadaten?

Metadaten beschreiben Merkmale und Eigenschaften von Daten. Sie liefern Informationen, die zur Identifizierung von Daten genutzt werden. In der Blockchain-Technologie besitzen die NFTs die wertvollen Informationen zu Vermögenswerten.

Können Metadaten schnell gefunden und einsortiert werden, beschleunigt dies den Prozess der Interaktion. Metadaten wie Datum, Ort und Auflösung findet man bei digital gespeicherten Bildern beispielsweise unter den Bildeigenschaften.

Die Struktur von MetaFi

Um MetaFi noch besser verstehen zu können, ist ein Blick auf die wichtigsten Komponenten sinnvoll. Diese geben die Struktur von MetaFi vor und umfassend folgende Bereiche:

DeFi: Das dezentrale Finanzwesen ist die wichtigste Komponente im MetaFi. DeFi ermöglicht im Metaverse die Verwendung von intelligenten VertrĂ€gen und Finanzanwendungen, welche in Protokollen verfĂŒgbar sind. Foundations: In den MetaFi-Protokollen beziehen sich die wichtigsten Merkmale auf die Foundations. Diese Bausteine nutzen im MetaFi eine gemeinsame Anwendungslogik. Verse: Die Verse bilden das gesamte Metaversum, eine Sammlung von parallelen Versen und DomĂ€nen. Mit MetaFi bleiben alle Komponenten in einem Metaverse miteinander verbunden und tragen dazu bei, dass die KompatibilitĂ€t gesteigert wird und Transaktionen kostengĂŒnstiger ĂŒbertragen werden können.

Wo kann MetaFi angewendet werden?

MetaFi verbindet virtuelle Welten, die Prozesse werden beschleunigt und die Nutzerfreundlichkeit wird verbessert. Drei Beispiele fĂŒr die Anwendung von MetaFi:

MarktplÀtze

Die dezentralisierten NFT-MarktplĂ€tze bieten abhĂ€ngig von Blockchains verschiedene NFTs wie digitale Kunst, virtuelle Immobilien, Musik und vieles mehr an. Diese digitalisierten Vermögenswerte können durch MetaFi sortiert und ĂŒbersichtlich aufgelistet werden. Dadurch werden die MarktplĂ€tze in ihrer FunktionalitĂ€t optimiert, ihre Benutzerfreundlichkeit gesteigert und der Handel mit NFTs effizienter.

Metaverse und virtuelle Welten

Durch die Standardisierung werden NFTs und andere Token in ihrer Funktion verbessert und ermöglichen die nahtlose Interaktion von virtuellen Welten. Die Plattformen können mit MetaFi weitreichender genutzt werden.

Digitale IdentitÀt

Wenn MetaFi mit dem dezentralen IdentitĂ€tsmanagementsystem verknĂŒpft wird, eröffnet sich ein sicherer und einfacher Weg, um auf die digitale IdentitĂ€t und die Vermögenswerte von Benutzern zuzugreifen. Â

Vor welchen Herausforderungen steht MetaFi?

Die Standardisierung fĂŒr das virtuelle Ökosystem bringt Herausforderungen mit sich. Es gibt GrĂŒnde, die dazu fĂŒhren, dass die meisten Menschen noch nicht bereit fĂŒr die kommerzielle Nutzung von virtuellen Welten sind. Die FĂ€higkeiten des Internets in Kombination mit AR, VR und KI mĂŒssen erweitert werden.

Technologien wie 5G sind momentan noch nicht weitreichend etabliert. Über die Netzwerke hinweg kann dadurch die dringend notwendige Sicherheit noch nicht komplett gewĂ€hrleistet werden.

Schlechte InteroperabilitĂ€t verursacht Nutzern Probleme, denn digitale Eigenschaften können nicht optimal genutzt oder die Bewegung innerhalb der virtuellen Welt eingeschrĂ€nkt werden. Aktuell entstehen oftmals noch zu hohe TransaktionsgebĂŒhren.

Fehlende Skalierbarkeit sowie mangelhafte Interaktion zwischen den Plattformen hindert die Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit und ist ĂŒberdies sehr fehleranfĂ€llig fĂŒr Prozesse.

FĂŒr praxistaugliche Anwendungen benötigt die Technologie noch zahlreiche neue Funktionen und BrĂŒcken, um ein hohes Volumen an Daten und Vermögenswerten ĂŒbertragen zu können.

Fazit: MetaFi verfolgt das Ziel, durch standardisierte virtuelle Ökosysteme die InteroperabilitĂ€t zwischen den Plattformen zu verbessern und zu beschleunigen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, weltweit zwischen nicht-fungiblen und fungiblen Token komplexe finanzielle Interaktionen durchzufĂŒhren.

Die Anwendungsgebiete von Internet, Blockchains und Web 3.0 werden erweitert und steigern die Akzeptanz in der Gesellschaft fĂŒr das Metaversum als innovative Technologie.

Mit Krypto Pre-Sales wie die von Fight Out oder C+Charge stehen innovative Plattformen und Protokolle bereit, die in der Lage sind, MetaFi zu integrieren und sinnvolle Anwendungen daraus zu entwickeln.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in KryptowĂ€hrungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/