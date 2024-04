Die 5 besten Coins für die Zeit nach dem Bitcoin-Halving

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am 20. April wird das nächste Bitcoin-Halving stattfinden, bei dem die Analysten erwarten, dass es eine der größten Rallyes in der Geschichte der Kryptowährungen auslösen wird. Denn noch nie war die institutionelle Akzeptanz und deren Interesse so hoch wie derzeit. Zudem dürften immer mehr Vermögensverwalter, Pensionsfonds, Unternehmen und private Investoren in den Markt über Sparverträge und mehr einsteigen. Während die Nachfrage steigt, nimmt das Angebot durch das Halving ab, was die Kurse tendenziell steigen lässt. In diesem Zusammenhang werden die Altcoins besonders stark zulegen. Welche von ihnen das größte Potenzial bieten, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Übersicht der 5 besten Coins für die Zeit nach dem Bitcoin-Halving

Coin Symbol Sektor Preis Preiserhöhung Staking-Rendite Gesamtversorgung Kurs Kurspotenzial Mindestinvestment für 1 Mio. USD Dogeverse $DOGEVERSE Interoperabilität $ 0,000294 3,74 % 235,00 % 200.000.000.000,00 0,45 151.397 % $ 660 Slothana $SLOTH Memecoin $ 0,014046 0,00 % kein Staking 999.478.373,31 89,13 634.433 % $ 158 5thScape $5SCAPE VR-Ökosystem $ 0,003270 205,81 % noch unbekannt 5.210.000.000,00 250,49 7.660.069 % $ 13 eTukTuk $TUK Elektromobilität $ 0,030000 10,00 % 90,00 % 2.000.000.000,00 272,38 907.817 % $ 110 99Bitcoins $99BTC Bildungsplattform $ 0,001000 13,00 % 7710,00 % 99.000.000.000,00 0,33 33.031 % $ 3.018

Dogeverse

Aufgrund der parabolischen Kursanstiege und dem enormen Anteil des DEX-Handelsvolumens der Memecoins haben immer mehr Blockchains an der Nutzung des Trends für ihre eigenen Ökosysteme gearbeitet. Dies hat dazu geführt, dass die Investoren, das Kapital und die Anwendungen auf immer mehr Blockchains verteilt werden.

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Dogeverse um einen Pionier, welcher erstmalig als Multi-Chain-Token aufgesetzt wird, der auf mehr als 6 verschiedenen Chains verfügbar ist. Zu diesen zählen bereits jetzt Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon und Avalanche. Bald folgen Solana, Base und weitere.

Dies macht Dogeverse wesentlich zukunftssicherer und nützlicher als andere Memecoins. Denn es ist vollkommen egal, welche Blockchain zum Marktführer oder ob es eine Multi-Chain-Zukunft wird. Dabei kann Dogeverse auch durch die Implementierung in die unterschiedlichen Ökosysteme mit ihren Anwendungen den Nutzen und somit den Wert steigern.

In einem beeindruckenden Tempo von 1 Mio. USD täglich schreitet der Presale von Dogeverse voran und hat schon über 4,36 Mio. USD erzielt. Noch können Anleger von 3,74 % über Kurssteigerungen und einer Staking-Rendite von 235 % profitieren. Sollte Dogeverse den einseitig aufgestellten und technologisch veralteten Dogecoin schlagen, sind 151.397 % möglich.

Slothana

Das faule Faultier Slothana hat keine Lust auf Arbeit und den Presale nur mit einer Website, einem Bild, einer Zeile Text und einer Wallet-Adresse gestartet. Dennoch haben sich die Investoren auf diesen gestürzt und täglich Coins in Höhe von mindestens 1 Mio. USD erworben. Schon am zweiten Tage wurde ein Presale-Widget für den leichteren Kauf eingeführt.

Anstelle zu arbeiten, träumt Slothana davon, wie es zusammen mit einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten aus 420 USD 420 Mio. USD macht. Dafür hat es einen fairen Vorverkauf gestartet, bei welchem alle die Coins zum selben Preis für 0,0001 SOL erhältlich sind. Somit werden keine Anleger bevorteilt und allen wird das gleiche Explosionspotenzial bei der Listung gewährt.

Neben dem fairen Vorverkauf und der Nutzung des Solana-Memecoin-Hypes dürfte auch das erfahrene Team ein Grund für das FOMO der Investoren gewesen sein. Denn laut Gerüchten handelt es sich um die Gründer von Smog, der nach rund 1 Monat über 100.000 Tokeninhaber und ein Kursplus von mehr als 27.700 % erzielte. Mit Slothana können Anleger hingegen von Anfang an dabei sein.

In weniger als zwei Wochen hat der Presale von Slothana von den Investoren bereits mehr als 10 Mio. USD erhalten. Nun sind nicht mehr viele $SLOTH-Coins übrig. Schafft es Slothana, dass Allzeithoch der Marktkapitalisierung von Dogecoin zu erreichen, entspräche dies einem Kursplus von 634.433 %. Somit könnte man schon mit einem Investment von 158 USD zum Millionär werden.

5thScape

Noch befindet sich Virtual Reality am Anfang seiner spannenden Entwicklung. Dabei werden künstliche Intelligenzen wie jetzt schon feststellbar, für immer mehr technologische Revolutionen innerhalb kürzester Zeit sorgen. Somit werden nicht nur VR-Welten automatisch auf Wunsch erstellt, sondern ebenso Brain-Computer-Interfaces, Metasuits und mehr immer relevanter.

Auf dem spannenden Markt der Hypervisualisierung positioniert sich das vielversprechende Kryptoprojekt 5thScape, welches ein neues Zeitalter der Immersion verspricht. Erreicht werden soll dies mithilfe von fortschrittlichen VR-Geräten und innovativen VR-Softwarelösungen. Dies stellt den VR-Coin zudem solider und chancenreiche als einseitig digitale Projekte auf.

Ein besonderer Vorteil ist auch, dass es schon Prototypen des VR-Headsets und VR-Stuhls gibt. Zudem befindet sich das erste VR-Kampfspiel bereits in einem fortgeschrittenem Entwicklungsstadium, sodass Investoren nicht wie bei anderen jahrelange auf die natürliche Nachfrage warten müssen.

Besonders chancenreich wird es durch die Aufstellung als VR-Plattform, auf welcher auch Dritte veröffentlichen können. Somit kann zügiger, preiswerter und vielseitiger entwickelt sowie das Potenzial der unterschiedlichsten Branchen leichter erschlossen werden. Über den Presale können sich Investoren 205,81 % Buchgewinne sichern. Zudem könnte der Coin um 7.660.069 % steigen, wenn er das zentralistische und angeblich von Geheimdiensten gegründete Meta schlägt.

eTukTuk

Umwelt- und Klimaschutz nimmt nicht nur für Regierungen, sondern ebenso für immer mehr Verbraucher und Investoren eine wichtigere Rolle im Leben ein. Mithilfe der Elektromobilität können aber nicht nur die Umwelt und das Klima geschont, sondern ebenso die Gesundheit der Menschen in von Smog belasteten Großstädten gerettet werden.

Aus diesem Grunde hat sich das ambitionierte Team von eTukTuk diesem Bereich gewidmet und während der vergangenen 5 Jahre elektrisch betriebene Tuk Tuks entwickelt sowie deren Technologie patentiert. Die 78 % niedrigeren Produktionskosten im Vergleich zu Varianten mit Verbrennungsmotoren dürften eine besonders hohe Nachfrage garantieren.

Mit eTukTuk können Anleger jedoch nicht nur in das Blockchain-Ökosystem mit seinen innovativen Funktionen sowie die physischen eTukTuks investieren. Abgerundet wird es durch die mit Solar-Strom betriebenen sowie nahtlos mit fast allen Fahrzeugen nutzbaren Ladestationen. Sie sollen durch Partnerschaften wie mit der Regierung von Sri Lanka errichtet werden.

Nun erhalten Investoren eine frühe Chance, um in dieses innovative Projekt zu investieren. Bislang konnte eTukTuk schon mehr als 3 Mio. USD im Presale einnehmen. Noch könnten die Coins für 0,03 USD und 10 % unter dem ersten Listungspreis erworben werden. Ebenfalls attraktiv ist die hohe Staking-Rendite von 90 % pro Jahr. Kann eTukTuk das Unternehmen Tesla schlagen, wären 907.817 % möglich.

99Bitcoins

Alle Menschen werden als Babys neugierig geboren und können ihren Eltern zeitweise gar nicht genug Fragen stellen. Sobald sie jedoch eingeschult werden, verlernen die meisten den Spaß am Lernen. Jedoch kann es sich beim Lernen um eine der lukrativsten, transformativsten und schönsten Sachen im Leben handeln. Die Neu-gier wieder in uns zu wecken, eine ungekannte Motivation zu entfesseln und sofort für das Lernen entlohnt werden, verspricht 99Bitcoins.

Geschickt macht sich das Team von 99Bitcoins die neusten Erkenntnisse aus Neurowissenschaften und Pädagogik zunutze. Unter anderem verwendet es die Gamifizierung, die Vorteile wie höheres Engagement, längere Durchhaltevermögen, sofortiges Feedback, antreibenden Wettbewerb und personalisiertes Lernen bringt.

Ein weiterer motivationsfördernder Faktor sind die sofortigen Belohnungen über Learn-to-Earn. Dies ist ein entscheidender Unterschied, da die größten Gewinne des Lernens überwiegend in der Zukunft erfolgen. Bei 99Bitcoins werden die Lernenden hingegen sofort entlohnt. Die Coins können sie dann wiederum für neue Kurse, Premiuminhalte und mehr ausgeben, wobei ein vielfältiges Angebot bereitgestellt wird.

Das bereits im Jahr 2013 gegründete Projekt hat gerade erst seinen Presale gestartet und schon rund 300.000 USD erzielt. Noch können die Coins für einen Preis von 0,001 USD und 13 % unter dem ersten Listungspreis gekauft werden. Hinzu kommt die hohe Staking-Rendite von noch 7.710 %. Sollte 99Bitcoins den Marktführer im Bereich des Onlinelernens schlagen, entspräche dies einem Gewinn von 33.031 %.

