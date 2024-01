Die besten Meme-Coins 2024 und warum Pepe nicht dabei ist!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch heute verliert PEPE und gibt fast 6 Prozent nach. 1 PEPE kostet aktuell 0,000001084 Euro. In den letzten sieben Tagen gab der Pepe-Kurs sogar über 12 Prozent nach und zeigte besonders ab dem 04. Januar erhebliche Kursrückgänge. Wer sich das Monatschart ansieht, muss tapfer bleiben, denn da verliert der einstige Meme-Star über 21 Prozent an Wert.

Bleibt nur noch der Blick auf das gesamte Chart, vom ersten Handelstag an bis heute, wobei sich der Meme-Coin mit dem grünen Frosch von seiner besten Seite zeigt. Pepe konnte bis heute über 1.986 Prozent zulegen, das ist ein großartiger Erfolg. Dennoch kann man nicht leugnen, dass es für Pepe schon seit längerer Zeit nicht so gut läuft. Das kann auch an neuen Meme-Coins 2024 liegen, die wir hier zusammengestellt haben.

Die besten Meme-Coins 2024

Meme Kombat ist ein neuer GameFi-Token mit starker Ausrichtung auf Meme-Coins und innovativen Krypto-Belohnungen. Außerdem lässt sich der native Utility-Token $MK im Smart Contract des Projektes staken. Sponge-Coin hat eine Neuauflage erhalten und steht jetzt mit $SPONGEV2 über die Webseite des Projektes zum Kauf bereit. Das Trading beginnt mit dem Sperren der Token im Staking-Vertrag und geht dann weiter mit dem Einsetzen im P2E-Game. Wall Street Memes hat seinen Vorverkauf mit sagenhaften + 50 Millionen USD beendet. Danach folgte direkt der Token Launch und dann die Veröffentlichung des WSM-Casinos. Das Krypto-Casino ist ideal für Spieler, die gerne anonym Casino-Games spielen und dabei auf Krypto-Bezahlungen setzen wollen.

Kann sich Pepe an der Spitze halten?

Dogecoin ist der erste Meme-Coin der veröffentlicht wurde und führt bis heute das Ranking der erfolgreichsten Meme-Coins an. Shiba Inu will bis heute Dogecoin vom Thron stoßen und setzt immer wieder neu an. Bis heute ist es jedoch dabei geblieben, dass Dogecoin auf Nummer 1 steht. Für großen Druck sorgt dann Pepe, der viel Kapital aus dem Markt zog und für Umschichtungen bei den Depots der Anleger sorgte.

Die Erfolgsgeschichte von Pepe begann im April 2023 mit einem rasanten Aufstieg an die Liste der erfolgreichsten Meme-Coins. Das Projekt wurde schnell bekannt und verfügt heute über eine große Community. Bei seiner Gründung zeichnete sich Pepe dadurch aus, dass 93,1 Prozent der Token in einen Liquiditätspool geflossen sind. Die restlichen 6,9 Prozent sind in einer Multi-Signatur-Wallet gespeichert und stehen dort für kommende Projekte und Entwicklungen bereit.

Eines der besonderen Merkmale von Pepe ist sein innovatives Design mit einer deflationären Entwicklung. Durch den Tokenburn wird bei jeder Transaktion ein Teil der Token vernichtet, was das Angebot an handelbaren Assets auf dem Markt begrenzt. Die Knappheit soll die Preise stabilisieren und im besten Falle sogar steigen lassen. Diese Strategie fördert das übergeordnete Ziel, eine sichere und wachstumsorientierte Umgebung für $PEPE zu schaffen.

Auch wenn Pepe an einer hohen Anzahl von Handelsplattformen gelistet ist, lässt das Anlegerinteresse derzeit offenbar deutlich nach. Angesichts dieser Entwicklung steht die Frage im Raum, ob sich Pepe an der Spitze halten kann.

Welche Meme-Coins außer Pepe gibt es noch?

Neben den aufgezählten Schwierigkeiten für Pepe gibt es auch noch die Tatsache, dass sich immer mehr Neuentwicklungen am Markt platzieren. Meme-Coins sind zu einem lukrativen Markt geworden. Erfahrene Anleger konzentrieren sich derzeit vor allem auf drei neue Meme-Coins, und zwar Meme Kombat, Sponge V2 und Wall Street Memes.

Meme Kombat erweist sich als transformative Brücke zwischen Gamification und Meme-Sektor. Durch den Einsatz des nativen Utility-Tokens $MK erhalten Anleger Zugang zu einer einzigartigen Plattform mit umfangreichen Funktionen und Ebenen. Die Meme-Charaktere zeigen sich auf Meme Kombat von ihrer besten Seite und bieten spannende Wettkämpfe. Mit dem anfänglichen Staking erhalten Anleger dazu Staking-Rewards, die ein passives Einkommen gewähren.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 $ Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Sponge-Coin V2 setzt einen neuen Mechanismus ein und präsentierte diesen erstmalig mit der Launch des $SPONGEV2 der Öffentlichkeit. Mit dem lustigen gelben Hauptdarsteller geht dieser Meme-Coin schon in die zweite Runde. Wer in die erste Version investiert ist, tauscht einfach über die Stake-to-Bridge Funktion den „alten“ Token in die aktualisierte Version. Neue Anleger können ganz einfach über die Webseite des Projektes in die neuen Coins investieren.

Kryptowährung Sponge-Coin Kürzel $SPONGEV2 Blockchain Ethereum Blockchain Tokenart Utility-Token Start 21.12.2023 Preis dynamisch Kategorie GameFi-Token Staking Stake-to-Bridge Staking-Rewards Token Rewards Staking-Dauer 4 Jahre Token kaufen mit ETH, USDT, Kreditkarte Trading Webseite Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Sponge-Coin V2 ist derzeit zu einem günstigen Preis erhältlich, doch dieser liegt schon jetzt deutlich über dem Launch Preis der ersten Version und bietet Staking-Renditen von bis zu 405 Prozent.

We’re excited to announce that #Sponge is bridging from V1 to V2!



Stake your $SPONGE to earn #SpongeV2 tokens.



Buy and stake now for a special V2 token bonus! Don’t miss out #MemeCoin #Web3 #BullMarket pic.twitter.com/bYmkg1TNrU — $SPONGE (@spongeoneth) December 18, 2023

V1 Launch Preis = $0.000025 USD

Aktueller Preis = $0.000651 USD

Preissteigerung = 2604,66 Prozent

Wall Street Memes war eigentlich ein klassischer Meme-Coin mit allem, was dazu gehört. Der Vorverkauf ist schon lange beendet und war mit über 50 Millionen USD ein großer Erfolg. Danach folgten weitere klassische Memes aus der Finanzwelt und kürzlich ein Krypto-Casino. Das ist ein Novum in der Geschichte, denn als vollständig regulierter Anbieter steht eine Plattform mit Casino-Games und Sportwetten-Bereich zur Verfügung.

Name Wall Street Memes Projekt Auf Ethereum-Blockchain Kryptowährung Nativer Utility-Token Kürzel $WSM Blockchain Ethereum Casino live seit 18.10.2023 Passives Einkommen Ja, durch Staking-Rewards VIP-Club Für $WSM Tokeninhaber Kategorie Meme-Coin und Krypto-Casino Staking Methode Stake-2-Earn $WSM-Token für Trading, Staking, Casino Bezahlen mit $WSM, 13 Kryptowährungen, Kreditkarte Tokenburn integriert Mindestbetrag 30 USD Mobil optimiert Ja Rückkaufprogramm 10 %, regelmäßig Bonus Bis 200 % und 25.000 $ maximal Strategie Kurz- und mittelfristig

Das WSM-Casino ist eine großartige Gelegenheit, mit verschiedenen Kryptowährungen Casino-Games zu genießen. Das Spielvergnügen findet vollständig anonym statt, was viele Nutzer zu schätzen wissen. Dennoch ist der WSM-Token auch ein Spekulationsobjekt und an verschiedenen Börsen handelbar.

Fazit: Wird sich Pepe in der Zukunft an der oberen Spitze halten können oder bricht sein Erfolg einfach weg? Die aktuelle Kurve zeigt deutliche Bärensignale an und der Pepe-Coin musste viele Verluste verkraften. Die Liquidität ging auch an neue Kryptowährungen wie Meme Kombat, Sponge V2 und Wall Street Memes.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie auch selbst in Kryptowährungen und kann daher nahezu alle Aspekte der Kryptowelt abdecken.

Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/