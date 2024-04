Die besten Solana Meme Coins im April 2024

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der April 2024 markiert einen interessanten Monat für Anleger, die auf der Suche nach den vielversprechendsten Memecoins auf der Solana-Plattform sind. Es gibt aktuell nämlich gleich mehrere Projekte, die für Memecoin-Anleger mit unterschiedlichen Präferenzen interessant sein könnten. Von Airdrop-Coins, über PreSale-Coins bis hin zu bereits etablierten Marktgiganten hält der April verschiedene spannende Investitionsalternativen bereit, auf die im Folgenden genauer eingegangen wird.

Coin Eigenschaften Marktkapitalisierung Kurs Bemerkenswertes SMOG Solana Memecoin und Airdrop Coin in einem, bereits an Börsen gelistet 125 Millionen Dollar 0,16 Dollar Bridging zu Ethereum, 10 % Rabatt für Ethereum-Investoren, bietet Staking-Renditen von 42 % pro Jahr BOME Erste große Rallye nach Börsenlisting, zwischenzeitliche Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Dollar 812 Millionen Dollar 0.015 Dollar Erwartung eines weiteren Anstiegs in unmittelbarer Zukunft SLOTH Noch nicht gelistet, befindet sich in PreSale, über 10 Millionen Dollar investiert, Airdrop nach PreSale Über 10 Millionen Dollar im PreSale – 10.000 SLOTH für 1 SOL im PreSale WIF Größter Gewinner der letzten Memecoin-Rallye, nahe Allzeithoch gehandelt 4,1 Milliarden Dollar 4,20 Dollar Aktuell große Beliebtheit und bereits etablierte Position am Markt

1. SMOG – Solana Memecoin und Airdrop Coin in einem

Der erste vielversprechende Solana Memecoin für April 2024, der hier betrachtet werden soll, ist SMOG. Dieser Coin repräsentiert eine spannende Kombination aus zwei derzeit äußerst gefragten Sektoren im Kryptomarkt: Solana-basierte Memecoins und Airdrop Coins. Das hinter SMOG stehende Entwicklerteam, plant den bisher größten Airdrop in der Geschichte der Solana Blockchain durchzuführen.

Um an diesem bahnbrechenden Event teilnehmen zu können, müssen Anleger lediglich SMOG Coins erwerben, halten und staken. Als zusätzlicher Anreiz winken beeindruckende Staking-Renditen von 42 Prozent pro Jahr, die den Deal noch attraktiver machen. Darüber hinaus hat SMOG eine Bridge zur Ethereum Blockchain geschlagen und sich damit als Multichain Token etabliert, der nun eine noch breitere Reichweite und Zugänglichkeit genießt. Ethereum-Anleger können sich aktuell über einen zusätzlichen Anreiz von 10 Prozent Rabatt beim Kauf von SMOG freuen.

Bereits vor mehreren Wochen wurde SMOG an ersten Kryptobörsen, darunter Jupiter, gelistet und hat eine gewisse Marktetablierung mit einer bisherigen Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar erfahren. Obwohl SMOG schon einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, steht die erste wirklich große Rallye, die möglicherweise durch den baldigen Airdrop ausgelöst wird, noch bevor. Angesichts dieses Potenzials entscheiden sich aktuell immer mehr Anleger dafür, in SMOG zu investieren und Teil dieser spannenden Entwicklung zu werden.

2. BOME – bald könnte der nächste Rallyeimpuls kommen

Der zweite Solana Memecoin der hier unsere Aufmerksamkeit verdient, hatte seine erste große Rallye bereits. Book Of Meme´s BOME hatte sein Listing an Börsen vor nicht einmal einem Monat und erlebte unmittelbar nach seinem Börsendebüt eine beeindruckende Rallye. Innerhalb der ersten Tage nach dem Listing verzeichnete der Kurs einen Anstieg um mehr als 3000 Prozent, sprang von weniger als 0,00095 Dollar auf über 0,025 Dollar.

Das Listing auf Binance, das zeitgleich in diesen frühen Tagen erfolgte, gab der Rallye zusätzlichen Schwung und katapultierte den Coin zeitweilig auf eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Dollar. Nach diesem initialen Höhenflug trat allerdings auch eine starke Korrektur ein. Der Kurs fand jedoch Unterstützung beim Niveau von 0,01 Dollar und zeigt seitdem eine leichte Aufwärtstendenz. Aktuell wird BOME zu einem Wert von 0,015 Dollar gehandelt.

Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass es bei Memecoins selten bei einem einzigen Rallyeschub bleibt. Daher ist es durchaus denkbar, dass die Bullen sich gerade vorbereiten, um Book Of Memes auf ein neues Allzeithoch, möglicherweise über 0,03 Dollar hinaus, zu treiben. Sollte der Coin eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar erreichen – ein Status, den zahlreiche andere Top-Memecoins bereits innehaben –, könnten Anleger hier im April noch außergewöhnlich hohe Renditen erzielen.

3. SLOTH – Ein PreSale-Coin mit Rallyepotenzial

Bei Slothana handelt es sich hier nun zum ersten Mal um einen Memecoin der so neu ist, dass er noch nicht mal an Börsen gelistet wurde. Stattdessen befindet sich Slothana (SLOTH) derzeit in der PreSale-Phase, was Anlegern die einzigartige Gelegenheit bietet, zu einem vergünstigten Preis in diesen neuen Memecoin zu investieren, bevor er offiziell gelistet wird. Schon jetzt hat Slothana ein beachtliches Investitionsvolumen von über 10 Millionen Dollar erreicht.

Für interessierte Anleger hält der PreSale von Slothana einen besonders attraktiven Deal bereit: Für den Gegenwert von einem Solana (SOL) können Investoren 10.000 SLOTH erwerben. Die Coins werden im Anschluss an den PreSale via Airdrop an die Wallets der Anleger verteilt, die dann vollständige Verfügungsgewalt über ihre erworbenen SLOTH haben.

Während der kommenden Tage ist mit weiteren Ankündigungen zur Entwicklung von Slothana zu rechnen, die über den X-Account des Memecoins veröffentlicht werden. Besonders im Hinblick auf das nahende Halving und eine potenziell bevorstehende neue Rallye im Memecoin-Segment wird Slothana von Marktbeobachtern eine gute Chance eingeräumt, einen signifikanten Wertzuwachs zu erfahren.

4. WIF – Auch der etablierteste Solana Memecoin könnte weiter steigen

In der Auswahl der führenden Solana-Memecoins für April 2024 darf ein Name keinesfalls fehlen: Dogwifhat, bekannt unter dem Kürzeerl WIF. Coin stellte sich als einer der strahlenden Sieger der letzten Memecoin-Rallye heraus, indem er seinen Wert um mehrere tausend Prozent steigern konnte. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung erreichte Dogwifhat sogar eine Marktkapitalisierung von beinahe 5 Milliarden Dollar. Trotz der allgemeinen Korrektur bei den meisten Memecoins handelt Dogwifhat immer noch nahe seines Ende März erzielten Allzeithochs von 4,80 Dollar und ist derzeit 4,20 Dollar wert.

Allein in den letzten 24 Stunden konnte der Coin wieder fast 15 Prozent zulegen, was viele Anleger dazu veranlasst, in den kommenden Tagen ein neues Allzeithoch, das die 5-Dollar-Marke übersteigt, für WIF zu erwarten. Obwohl Dogwifhat bereits eine beträchtliche Marktkapitalisierung vorweisen kann und das Aufwärtspotenzial somit als begrenzt erscheint, zeichnet er sich dennoch als der am besten entwickelte Solana-Memecoin in diesem Bullenmarkt aus.

Bei einem Investment in WIF sollten Anleger zwar nicht auf eine 100-fache Rendite hoffen, doch dafür investieren sie in einen Coin, der sich bereits als halbwegs sicher und etabliert am Kryptomarkt erwiesen hat und aktuell zu den beliebtesten Kryptowährungen überhaupt zählt.

