Die fünf besten Coins am 01.01.2023: Welche Kryptowährung jetzt kaufen? FGHT, APE, D2T, LDO & TON

Der erste Tag des neuen Jahres geht mit wenig Veränderung im digitalen Währungsmarkt einher. Erfahrungsgemäß gibt es am Neujahrstag wenig Volumen, sodass die meisten Kryptowährungen unaufgeregt in ein neues Jahr starten. Dennoch ergeben sich natürlich schon direkt zum Jahresanfang Kaufchancen. Welche Kryptowährung jetzt kaufen? Die fünf besten Coins am 01.01.2023:

1. FightOut (FGHT): Move-2-Earn Coin mit Hype-Potenzial in 2023

Mit FightOut können Anleger direkt am ersten Tag des neuen Jahres in einen spannenden Presale investieren, der vor weniger als zwei Wochen begann. Denn FightOut setzt auf eine Weiterentwicklung des Move-2-Earn-Konzepts – damit findet man in der Community Anklang und konnte in kurzer Zeit über 2,5 Millionen $ einsammeln. Kurspotenzial scheint dem nativen FGHT Token immanent. Ein Hype könnte auch aufgrund des greifbaren Konzepts im Fitnessmarkt entstehen.

Schließlich haben die Entwickler bei FightOut eine intelligente Lösung gefunden, um das bestehende Web2 mit dem Web3 zu verbinden. Reale Fitnessstudios treffen hier auf eine Web3-Applikation, die Zugang zum Fitness-Metaverse bietet. In Zukunft können Nutzer einen digitalen Avatar prägen, der die realen Trainingsfortschritte ansprechend darstellt. Wer zum aktuellen Stadium im Presale investiert, kann einen Bonus von bis zu 50 % erhalten.

2. ApeCoin (APE): Solider Auftakt in 2023 – kann sich der ApeCoin erholen?

Mit einem Kursplus von aktuell rund 3,5 % konnte der ApeCoin in den vergangenen 24 Stunden überdurchschnittlich stark zulegen. Damit stieg APE in den vergangenen zwei Wochen um über 5 %. Mittlerweile korrigierte der ApeCoin in den vergangenen acht Monaten um rund 85 %. Dennoch sollte man nicht vernachlässigen, dass es für den letzten Monat eine Performance von -3 % gab. Mehr Dezentralisierung und Sicherheit sollen in den nächsten Monaten erreicht werden, um die ApeCoin DAO zu stärken und das Krypto-Projekt nachhaltig für den nächsten Bull-Run zu positionieren.

First day of the year. Let’s get it. ApeCoin DAO lower costs. More decentralization increasing security and immutability. Build/fund initiatives/projects that bring value back to our DAO. — Machi Big Brother (@machibigbrother) January 1, 2023

3. Dash 2 Trade (D2T): Nur noch fünf Tage günstig D2T Coins kaufen

Mit etwas mehr Momentum startete der Krypto-Presale von Dash 2 Trade in das neue Jahr. Während es im gesamten digitalen Währungsmarkt kaum Veränderung gab, konnte Dash 2 Trade weitere Investoren gewinnen. Mittlerweile steht die Vollendung des 12 Millionen $ Meilensteins unmittelbar bevor. Dabei gibt es nur noch weniger als fünf Tage, um die günstigen D2T Coins zu kaufen. Die Dynamik könnte in den nächsten Tagen noch zunehmen, wenn sich Investoren den nativen Zugangs-Token für die innovative Krypto-Plattform doch noch frühzeitig sichern wollen. Denn bereits beim initialen Exchange-Listing am 11. Januar könnte es zu einer positiven Preisentwicklung kommen.

Der Dash 2 Trade Coin bleibt eine der aufregendsten Kryptowährungen für den Januar 2023. Denn man visiert die steigende Unsicherheit der Marktteilnehmer an und möchte zugleich professionelle Analysetools endlich für Privatanleger zugänglich machen.

4. Lido DAO (LDO): Massiver Pump bei LDO – Coin explodiert um 20 %

Der beste Coin am 01.01.2023 war Lido DAO. Denn in den vergangenen 24 Stunden stieg der Kurs um rund 20 %, sodass für die vergangenen 30 Tage wieder eine positive Performance für LDO zu Buche steht. Dabei lag das Handelsvolumen bei rund 50 Millionen $. Dennoch ist der Kurs vom ATH aus dem April 2021 rund 85 % entfernt. Vom Allzeittief aus dem Juni 2022 konnten Investoren eine Rendite von über 170 % erzielen. Der Auftakt in das Jahr für die dezentrale, autonome Organisation (DAO) für das Krypto-Staking, die insbesondere für Ethereum-Staking bekannt ist, scheint mehr als gelungen. Trader spekulieren augenscheinlich auf eine weitere Rallye, die auch durch das Shanghai-Upgrade bei Ethereum im ersten Quartal 2023 begründet werden könnte. Stellt dies die Funktionsfähigkeit von Ethereum-Staking unter Beweis, könnte Lido DAO als eines der führenden Protokolle eine steigende Nachfrage generieren.

NOT selling #LidoDAO $LDO





Crypto is the future — Trader Fred (@DCA_Cryptoz) January 1, 2023

5. Toncoin (TON): Relative Stärke im Bärenmarkt setzt sich fort

Erneut auf der Liste der besten Coins des Tages landet heute der Toncoin (TON). Der Toncoin stieg in den vergangenen 24 Stunden um rund 5,5 %. Damit beläuft sich die Kursperformance auf rund 30 % im letzten Monat. Der Abschlag vom ATH beträgt aktuell nur noch rund 55 %, damit sieht es für den Toncoin deutlich besser aus als bei vielen konkurrierenden Kryptos. Zugleich konnte sich TON mittlerweile in die Top 20 des globalen Kryptomarkts vorschieben und sogar Solana übertrumpfen.

Congrats to Toncoin (whatever the hell that is) for leaping Solana pic.twitter.com/4XRYEqEShB — pp (@ppmctweets) December 29, 2022

Beim Toncoin handelt es sich um einen Telegram-Token, der zuletzt massiv pumpte. Telegram-Gründer Pavel Durov bestätigte kürzlich den Start einer DEX und einem Krypto-Wallet. Diese sollen auf der TON-Blockchain gebaut werden. In Zukunft sollen beispielsweise bei Telegram anonyme Rufnummern via TON erworben werden können.