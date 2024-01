Die Kryptowelt in Aufruhr: Was macht Bitbot so besonders?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Jahr 2023 gab es ein enormes Wachstum im Handelsbot-Sektor von Telegram, wobei das Handelsvolumen zum ersten Mal 5 Milliarden Dollar überstieg. Dies macht ihn zu einem der am schnellsten wachsenden Krypto-Sektoren und ist einer der Gründe für das wachsende Interesse am Presale von Bitbot.

Der Presale hat in nur 4 Tagen bereits 278.000 US-Dollar eingebracht, und mit einer X-Community von über 86.000 Menschen, die den Presale anfeuern, sieht es schon jetzt nach einer der besten neuen Krypto-Investitionsmöglichkeiten im Jahr 2024 aus.

Der Zeitpunkt für die jüngste Ankündigung könnte nicht besser sein, da sich der Markt auf einen weiteren Bull Run vorbereitet. Bitbot bietet eine einzigartige Lösung im Bereich der Telegram-Handels-Bots, indem es Privatanlegern den weltweit ersten non-custodial Bot anbietet. Anleger können hier mehr erfahren, um das Wachstumspotenzial in 2024 fundiert zu evaluieren.

Telegram Trading Bots erklärt

Telegram Trading Bots bieten Telegram-Nutzern ein nahtloses Handelserlebnis innerhalb der Plattform. Nutzer können Trades direkt in der Telegram-App teilen und Strategien mit Freunden vergleichen. Darüber hinaus bieten Telegram Trading Bots eine mobilfreundliche Oberfläche und umgehen damit die typischerweise komplexe UX, mit der viele beim Zugriff auf eine DEX von ihren Mobilgeräten konfrontiert sind.

Trotz des enormen Handelsvolumens sind sie im Bereich der Privatanleger immer noch ein neues Konzept. Maestro, Unibot und Banana Gun erreichten während der Abwärtsphase des Marktes zusammen ein Handelsvolumen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Und die Marktkapitalisierung der Telegram Trading Bots liegt mittlerweile bei über 330 Millionen US-Dollar. Krypto-Enthusiasten sind daher gespannt, was diese Bots während eines Bullenmarktes generieren werden.

Die Markteinführung dieser großen Namen verlief jedoch nicht ohne Skandale und Herausforderungen. Bitbot hat ergo nun die Chance erkannt, sich einen Teil der 800 Millionen Telegram-Nutzer zu sichern, die Telegram bereits als ihr bevorzugtes öffentliches Forum für den Kryptowährungshandel betrachten.

Bitbot im Überblick

Bitbot unterscheidet sich von den Standard-Telegram Trading Bots, indem das Projekt viel mehr Wert auf Sicherheit legt und eine Partnerschaft mit Knightsafe eingegangen ist, um eine non-custodial Lösung anzubieten. Dies ermöglicht es den Nutzern, die alleinigen Verwahrer ihrer Token zu sein, bis die Trades abgeschlossen sind.

Knightsafe bietet außerdem eine erweiterte Verwahrung, damit keine einzelne Partei Zugriff auf oder Einblick in die Keys hat, da mehrere nicht vertrauenswürdige Parteien den Schlüssel gemeinsam nutzen, ohne Daten auszutauschen. Dies bietet Datenschutz, Genauigkeit und eine zusätzliche Sicherheitsebene für die Investitionen der Benutzer. Diese Sicherheitsmaßnahmen reduzieren das Gegenparteirisiko und minimieren das Risiko für den Benutzer.

Darüber hinaus bietet Bitbot eine benutzerfreundliche und sehr intuitive Schnittstelle, die es dem Benutzer ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Handel von Kryptos. Zu den Funktionen von Bitbot gehören eine einfache Benutzeroberfläche und eine benutzerfreundliche Wallet-Erstellung mit einem Klick, mit der bis zu drei kostenlose Wallets erstellt werden können. Zusätzliche Wallets helfen Händlern, ihre Investitionen zu verwalten und bieten zusätzliche Sicherheit.

Aber es gibt noch viel mehr, was die Behauptung der Experten stützt, dass Bitbot einer der besten neuen Kryptowährungen sein könnte, die 2024 auf den Markt kommen wird.

Was macht Bitbot so besonders?

Zusätzlich zu seinem non-custodial Angebot besteht das Projektteam von Bitbot aus einer überzeugenden Kombination von Erfahrungen sowohl im traditionellen Finanzsektor als auch im Blockchain-Bereich. Das Ergebnis ist eine Plattform, die die bahnbrechende Innovation von Krypto mit dem hohen Maß an Sicherheit verbindet, das Anleger von traditionellen Finanzplattformen erwarten.

Um Bitbots Engagement für Sicherheit weiter zu unterstreichen, entwickelt das Projektteam hochmoderne Anti-MEV- und Anti-Rug-Lösungen. Diese schützen das Vermögen der Nutzer vor MEV-Bot-Exploits, die Gewinne aus Ihren Trades abschöpfen, vor Pump-and-Dump-Methoden und anderen Problemen, die von Bots wie Unibot und Banana Gun verursacht werden können.

Die leistungsstarke Sniping-Funktion ermöglicht es jedem Bitbot-Benutzer, unabhängig von seinem Kenntnisstand, die Blockchain automatisch zu scannen, um vielversprechende, kostengünstige Presales und börsennotierte Token mit bullischem Verhalten zu identifizieren. Dies ermöglicht gut informierte und profitable Entscheidungen.

Nutzer, die wie die Besten handeln möchten, können mit der innovativen Copy-Trade-Funktion von Bitbot die Trades der besten Wallets imitieren. Indem die Trades der profitabelsten Wallets imitiert werden, dient diese Funktion als Spiegel, um Neulingen und denjenigen, die schnell in die Kryptomärkte einsteigen wollen, zu helfen. Diese können fortan von den besten Nutzern der Plattform profitieren.

Bitbot-Investoren werden auch von einem integrierten Empfehlungsprogramm profitieren, das einen Werber lebenslang mit 15 Prozent der Handelsgebühren belohnt, die von dem geworbenen Investor eingenommen werden.

Wachstumspotenzial: Ist Bitbot die beste neue Kryptowährung 2024?

Das Halving beim Bitcoin (BTC) und die Zulassung von Bitcoin-ETFs schüren die Hoffnung einer erwarteten Rückkehr zu bullischen Marktbedingungen im Jahr 2024. Vor diesem Hintergrund sieht Bitcoin wie die beste neue Krypto-Anlagemöglichkeit des Jahres aus.

Unibot und Banana Gun, die bahnbrechenden Handelsroboter von Telegram, die trotz Hacks und Rug Pulls einen Boom erlebt haben, haben zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels eine Marktkapitalisierung von rund 80 Millionen US-Dollar bzw. 29 Millionen US-Dollar erreicht. Dies zeigt das Potenzial, das die klare Vision von Bitbot erreichen kann.

Mit einem Trade von Unibot bei 104 $, was einem Anstieg von mehr als 100 % im letzten Monat entspricht, und Banana Gun bei 12,85 $, was einem Anstieg gegenüber dem Startpreis von 9,93 $ im Oktober 2023 entspricht, betritt Bitbot einen Sektor mit Wachstumspotenzial.

CoinDesk berichtete im Juli 2023, dass die ersten Unibot-Investoren nach der Markteinführung eindrucksvolle 200-fache Gewinne erzielten. Das überlegene Angebot von Bitbot macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Anleger, die nach einer einzigartigen und bahnbrechenden Investitionsmöglichkeit suchen.

Bitbot-Investoren können daher mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Das Wertversprechen des Unternehmens, einschließlich verbesserter Sicherheit, Custody-Optionen und einer gut durchdachten, vollständig getesteten Roadmap, könnte leicht zu einer 100-fachen Rendite in diesem Jahr führen.

Der Bitbot-Presale startete mit einem Angebot von 30 % des Gesamtangebots von 1 Milliarde Token. 20 % der Token sind für die Entwicklung und 14 % für das Marketing reserviert. Beide Token-Bestände sind durch einen 12-monatigen linearen Ausgabeplan abgesichert. Dies garantiert das langfristige Engagement des Projektteams für den Erfolg und die Anti-Rug-Pull-Sicherheit.

Am Bitbot Presale teilnehmen

Der 15-stufige ICO startete am 17. Januar 2024 zu einem Preis von nur 0,01 $ pro Token. Während dem Presale werden nur 300 Millionen Token verfügbar sein. Je früher ein Investor einsteigt, desto größer ist das Potenzial für eine 100-fache Rendite, wenn Bitbot an die Börse geht. Mit dem Aufbau einer riesigen Community und einer einzigartigen Plattform sind dem Newcomer keine Grenzen gesetzt.

Da der Telegram-Bot-Markt nach etwas Neuem schreit, ist Bitbot bereits jetzt ein Projekt, auf das Anleger in diesem Jahr setzen sollten.

Anleger besuchen die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.