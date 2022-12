Die nächsten Kryptowährungen, die 2023 explodieren werden

In diesem Jahr konnten einige neue Kryptowährungen bereits im Vorverkauf besonders auf sich aufmerksam machen. Denn selbst während einer Baisse erzielten sie innerhalb kurzer Zeit hohe Verkaufszahlen. So konnten einige Investoren bereits über die Presales mit einer Absicherung gegenüber Kursverlusten relativ sichere Renditen von bis zu 225 % verdienen. Die beispiellose Nachfrage lässt ein großes Potenzial der Projekte erahnen, sodass auch im kommenden Jahr Kursexplosionen wahrscheinlich werden. Um welche Coins es sich dabei genau handelt und was sie so besonders macht, wird in diesem Beitrag thematisiert.

FightOut

Bereits im Vorverkauf sorgte die beeindruckende M2E-Kryptowährung FightOut für großes Aufsehen. Denn sie konnte in gerade einmal 72 Stunden schon knapp die Hälfte der Token im Presale verkaufen. Die Gründe für diesen bemerkenswerten Start sind vielfältig und viele Analysten prognostizieren schon jetzt eine phänomenale Zukunft für das besonders vielseitig und chancenreich aufgestellte Projekt.

Einer der vorteilhaftesten Aspekte von FightOut liegt in seiner besonderen Ausrichtung. Denn diese Move-2-Earn-Kryptowährung richtet sich nicht nur an eine einzige Sportart, sondern gleich ein breites Sortiment unterschiedlicher Disziplinen. Zu diesen gehören beispielsweise Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Yoga, Cardio und vieles mehr. Somit werden auch wesentlich mehr Personen von dem Angebot angesprochen.

Dabei bietet die Anwendung alles, was für Profisportler und gesundheitsbewusste Personen wichtig ist. Denn FightOut ermöglicht personalisierte Trainings auf einem besonders hohen Niveau, da die App über Sensoren und Analysesoftware einen Proficoach ersetzt. Dabei können die Übungen von zu Hause oder über die ersten Fitnessstudios mit Metaverse-Anbindung ausgeführt werden.

Ein weiteres Element in diesem Zusammenhang stellt die Gamifizierung dar. Über sie kann der Sport noch einmal einen zusätzlichen Unterhaltungsfaktor erhalten. Denn vergleichbar mit Ring Fit und Pokémon Go sind somit auch AR-Elemente möglich. So kann ein einfaches Jogging ebenso ein Springen über Schlangengruben und Ausweichen von Monsterattacken werden.

Außerdem können alle gesundheitsrelevanten Daten über Ernährung und Schlaf ausgewertet werden. Somit kann eine vollumfängliche Beratung sichergestellt werden. Diese wird noch einmal durch Video-on-Demand-Webinare und Live-Coachings ergänzt.

Durch die breite Aufstellung von FightOut und die verschiedenen Einkunftsmöglichkeiten erhält das Projekt eine gewisse Solidität. Außerdem bietet es alles, was für die Motivation im Sport entscheidend ist.

Dabei wirkt sich auch die Community wie beim Mannschaftssport förderlich auf den Durchhaltewillen sowie die Motivation durch den Wettbewerb aus. Dabei könnte sich FightOut leicht zum Standard der Apps für Wettkämpfe, Turniere und Duelle etablieren.

Calvaria

Ein anderer interessanter Vorverkauf in diesem Jahr war der von dem außergewöhnlichen P2E-Strategiespiel Calvaria. Denn innerhalb von nur etwas mehr als 1 Monat konnte das Projekt mehrere Presalephasen auf einmal verkaufen. In diesem Zusammenhang erzielte es eine Finanzierungssumme von mehr als 2,5 Mio. US-Dollar. Die ersten Anleger haben durch den Vorverkauf dabei eine Rendite von 225 % innerhalb kürzester Zeit erwirtschaftet. Bald folgen ein IEO an BKex sowie 8 bis 13 Börsenlistungen und die Alphaversion innerhalb des nächsten Quartals, die für weitere Kurssprünge sorgen dürften.

Einer der interessantesten Aspekte von Calvaria besteht in der kostenlosen Spielbarkeit ohne eine Wallet. Denn somit ermöglicht es einen besonders leichten Einstieg für jeden. Schließlich müssen die Gamer nicht aus dem Kryptobereich kommen und auch keine exorbitanten Investments tätigen, um das Spiel überhaupt ausprobieren zu können. Damit will sich Calvaria den Trend des Free-to-Play ebenfalls zunutze machen, wobei auch eine zweite Version mit Belohnungen existiert, die Nutzer dafür jedoch zuvor in ein eigenes NFT-Deck investieren müssen.

Im Unterschied zu fast allen Wettbewerbern verfügt Calvaria auch über eine eigene App. Mit dieser soll plattformübergreifendes Spielen möglich werden. Somit können die Gamer leichter Spielpartner finden und das Gerät wechseln. Somit eröffnet sich dem Game auch der starke Wachstumsmarkt der Mobilegames.

Ein weiterer Punkt, durch welchen sich Calvaria von der Konkurrenz unterscheidet, sind die NFT-Karten in 3D-Optik mit Animation. Somit wirkt das Spiel insgesamt hochwertiger als normale Kartenspiele und bekommt auch einen größeren Unterhaltungswert. Dieser wird noch einmal durch die Komplexität und den Abwechslungsreichtum des kompetitiven Strategiespiels gesteigert.

Außerdem soll um das Kartenspiel auch eine Marke mit eigenem Kult aufgebaut werden. Zu diesem sollen unter anderem Comics, Filme und Fanprodukte zählen. Somit erhält Calvaria auch noch zusätzliche Aufmerksamkeit über weitere Medien.

Dash 2 Trade

Dash 2 Trade ist ebenfalls erst zum Schluss des Jahres 2022 gestartet, konnte aber schon in wenigen Wochen auf 10,338 Mio. US-Dollar kommen. Trotz des Bärenmarktes konnte das Projekt für eine bemerkenswert hohe Finanzierungssumme sorgen. Einer der Gründe lag dabei in der über die Jahre gewachsene Community von Learn2Trade mit 70.000 Mitgliedern, aus welcher Dash 2 Trade entstanden ist. So wurde schon die erste Vorverkaufsphase innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Das erste Listing findet am 11 Januar statt, worauf noch viele weitere sowie die Beta folgen.

Bei dem Dash 2 Trade handelt es sich um eine Analyse- und Handelsplattform für Kryptoassets. Ihr Spezialgebiet sollen dabei die lukrativste Anlageform – die Presales – sein. Der Grund dafür liegt in dem bisher nur unzureichenden und stark verstreuten Angebot der Analysetools.

Außerdem sind viele Privatanleger damit überfordert alle neuen Coins, Nachrichten und Analysen zu verfolgen sowie darüber hinaus auch noch eine Due Diligence durchzuführen. Schließlich erscheinen täglich neue Daten, sodass ihnen häufig die renditestärksten Anlageideen und verlustreichen Gefahren entgehen. Ändern soll sich dieser Umstand nun mithilfe von Dash 2 Trade sowie Big Data und künstlichen Intelligenzen.

Ein weiterer Vorteil in der Plattform liegt in der besonders praktischen Verwaltung eines breit diversifizierten Portfolios. Denn es lassen sich über Dash 2 Trade ganz einfach die Assets aus unterschiedlichsten Quellen managen und analysieren. Für diese werden dann fortschrittlichste Analysemöglichkeiten geboten.

Im Bereich der Presales beeindruckt es vor allem durch seine einzigartigen Tools für Roadmapfortschritte, Community-Entwicklung, Tokenomics, Teamerfahrungen, Audits, Sentiment und vieles mehr.

Darüber hinaus beinhaltet Dash 2 Trade auch noch weitere Funktionen rund um das Trading. Dies sind unter anderem Handelssignale von Profihändlern, besonders leichte Handelsroboter und Backtesting sowie unzählige Indikatoren und mehr.

