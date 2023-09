Die Öffentlichkeit: Bitcoin is dead! 🪦 Institutionen: Bitcoin ist besser als der US-Dollar! Wer hat recht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Verschiedene Regierungen wie derzeit die USA unter Präsident Joe Biden vermiesen den privaten Anlegern gerade die Lust auf das Investieren in Kryptowährungen. Mit einer strengen Agenda wollen die USA und viele andere Länder Kryptowährungen zukünftig besser verwalten und überwachen.

Für institutionelle Anleger hingegen ist die Stimmung deutlich besser. Sie sind so stark an Bitcoin und anderen Coins interessiert, wie noch niemals zuvor. Laut Bloomberg gibt es bisher 30 Anträge bei der SEC auf eine Genehmigung von Bitcoin- oder Ethereum-ETFs.

Grayscale hält schätzungsweise 3 Millionen ETH und 600.000 BTC

Bisher hat BlackRock, einer der Antragsteller und größter Vermögensverwalter weltweit, eine astreine Bilanz bei den Anträgen auf ETFs vorzuweisen. Mit 575 zu 1 gelang es dem Unternehmen stets, die Genehmigung der US-Wertpapierbehörde zu erhalten. Den einen Fall, bei dem das nicht klappte, hatte jüngst ein Gericht verhandelt und zugunsten von BlackRock entschieden. Damit ging das Verfahren in die nächste Runde, da die SEC gegen dieses Urteil Berufung eingelegt hat.

Despite muted on-chain activity, crypto institutional adoption is picking up in two areas: traditional financial securities with crypto underlyings, and stablecoins pic.twitter.com/OgQh0Qgn4O — Nansen (@nansen_ai) August 29, 2023

Wie auch immer die nächste Runde im Duell der Krypto-Regulierer und der Krypto-Investoren aussieht, Institutionen sind auf der Suche nach renditestarken Vermögenswerten und landen dabei immer häufiger, wohl auch auf Druck der vermögenden Kundschaft, bei Kryptowährungen. Krypto Assets haben sich als alternativer Vermögenswert zum klassischen Asset etabliert und neue Produktangebote haben ein wachsendes Interesse von institutionellen Investoren hervorgerufen.

Die zunehmende regulatorische Klarheit wird das institutionelle Engagement auch weiterhin stĂĽtzen. Experten sprechen von der Institutionalisierung von Krypto Assets. Der verbesserte Zugang zu Krypto-ETFs stellt dabei nur einen von vielen Meilensteinen dar, zumindest dann, wenn diese genehmigt werden.

Approval of BlackRock’s #BTC spot ETF could propel Bitcoin to new heights by 2025. Once greenlite, its potential could be unstoppable, supported by BlackRock’s credibility, CEO’s endorsement, and rising institutional interest.#BitcoinETF #Bitcoin #BlackRock #ETF #SEC pic.twitter.com/wpOboCyoIA — Crypto Monster (@cryptomonster24) August 30, 2023

Trotz der zahlreichen negativen Schlagzeilen in den letzten Monaten ist das Interesse an Kryptos auf institutioneller Seite enorm. KPMG berichtet, dass rund 32 Milliarden $ im vergangenen Jahr durch Risiko-Anleger in den Kryptomarkt geflossen sind.

Weitere Daten aus dem KPMG Bericht ĂĽber die Institutionalisierung von Krypto Assets

Ca. 3,8 Milliarden USD in Bitcoin werden von öffentlichen Unternehmen gehalten.

Das Handelsvolumen von Bitcoin und Ethereum Futures betrug 2022 ĂĽber 523 Milliarden USD. Rund 44 % des gesamten Futures Marktes.

85 % der Befragten in einer US-Umfrage gaben an, dass man mit Kryptowährungen das Portfolio diversifizieren kann.

Vor allem Millennials halten Kryptowährungen

In einer Umfrage gaben rund 23 % der Befragten an, dass die im vergangenen Jahr mindestens eine Kryptowährung besessen haben. Das würde einer Schätzung nach bei rund 60 Millionen Menschen der Fall sein. Die Umfrage wurde in der Studie The U.S. Crypto Consumer von bitpay und PYMNTS veröffentlicht.

Vor allem bei den Millennials lässt sich eine hohe Anzahl Verbraucher feststellen, die Kryptowährungen besitzen. Daneben sind es noch die Gruppe der Gutverdiener, so die Studie weiter. Von den Verbrauchern, die in der Studie angaben, keine Kryptowährungen zu besitzen, geben fast 60 % an, dass sie fehlendes Wissen vom Krypto-Trading abhält.

Weitere Details dazu:

56 % der Befragten gaben an, nicht genug über Kryptowährungen zu wissen.

30 % sagten, sie wüssten nicht, wie sie Kryptowährungen kaufen könnten.

23,4 % haben Angst vor einer schlechten Investition

Genauso viele (23,3 %) investieren wegen der hohen Volatilität nicht in Kryptowährungen.

21,4 % hindert fehlendes Verständnis am Krypto-Trading.

6,7 % haben noch nie was von Kryptowährungen gehört.

74,2 % der Teilnehmer gaben an, dass sie Bitcoin zwar kennen, aber nicht in diesen Coin investiert haben. Ethereum kennen hingegen nur noch 30 %, Dogecoin immerhin 38,6 %. Von Shiba Inu hatten 79,4 % noch nie was gehört und auch noch nie eine andere Kryptowährung besessen.

Das bedeutet, dass Bitcoin eine komfortable Reputation in der öffentlichen Wahrnehmung genießt. Gefolgt wird der erfolgreichsten Kryptowährung von Ethereum und Dogecoin, einem Meme-Coin.

Meme-Coins sorgen fĂĽr positive Marktstimmung

Wie schon gesehen, ist Dogecoin nach Bitcoin und Ethereum auf der Liste der Coins, von denen die Verbraucher der Studie schon mal gehört haben. Das ist insofern erstaunlich, als es sich bei Dogecoin um einen Spaß-Coin, einen sogenannten Meme-Coin handelt.

Doch wer sich ein bisschen am Markt auskennt, wird längst bemerkt haben, dass gerade der Meme-Markt von den negativen Schlagzeilen der letzten Monate (fast) unbeeindruckt bliebt.

Gerade in der letzten Zeit haben mehrerer Krypto Pre-Sales für positive Anlegerstimmung gesorgt. Dazu ist durch die erfolgreichen Vorverkäufe auch enorm viel Kapital in den Markt und die Projekte geflossen. Das sind zwei aktuelle Beispiele:

Wall Street Memes sammelt fast 30 Millionen USD ein

Der Vorverkauf von Wall Street Memes, einem Meme-Coin, der sich ausschließlich den Themen der globalen Finanzmärkte widmet, war ein ganz besonders erfolgreicher Pre-Sales. Der native Utility-Token wurde von Anlegern in verschiedenen Preisstufen gekauft und steht jetzt, kurz vor dem Listing auf einer der führenden Handelsplattformen, zum Preis von nur 0,0334 $ zur Verfügung.

Dies ist jedoch die letzte Gelegenheit, denn mit dem Listing wird auch der Preis fĂĽr den begehrten Meme-Coin steigen.

Angestrebt wird eine Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde USD. Was angesichts der erfolgreichen Platzierung von Dogecoin als eine der bekanntesten Kryptowährungen überhaupt, nur eine Frage der Zeit sein dürfte.

Schließlich sind Anleger immer auf der Suche nach Coins, die 2023 explodieren könnten. Diese finden sich derzeit nicht bei den Altcoins, sondern eher im Meme-Sektor.

Sonik Coin nimmt 1,2 Millionen USD in 1 Woche ein

Der rasende Igel-Meme ist an die Comic-Figur Sonic the Hedgehog angelehnt. Als blauer Igel mit Lichtgeschwindigkeit hat Sonic dort seit Jahren die Fans der Videospielreihe aus dem Hause SEGA erfreut. Jetzt hat der Igel aber den Sprung in den Kryptosektor gemacht und triebt dort als Sonic Coin, sehr zur Freude von Anlegern aus dem Privatsektor, sein Unwesen.

Doch nur im positiven Sinne und das überzeugt die Anhänger. So sind in rund 1 Woche schon über 1,2 Millionen US-Dollar in den Pre-Sales investiert worden. Auch hier wollen die Entwickler die Marktkapitalisierung auf mindestens 1 Milliarde USD hochschrauben.

Gemäß dem schnellen Vorbild wurde dieser Vorverkauf allerdings auf nur 2 Wochen begrenzt. Das soll starkes FOMO bei den Anlegern erzeugen und dem Meme-Coin einen regelrechten Push bringen. Bisher sieht das auch sehr gut aus und das Ziel der nächst höheren Finanzstufe von 2 Millionen USD steht kurz bevor.

Wer jetzt noch schnell dabei sein möchte, kann den nativen Utility-Token für nur 0,000014 $ ins Depot liegen.

Fazit: Betrachtet man Kryptowährungen aus unterschiedlichen Perspektiven, so ergeben sich auch verschiedene Meinungen. Während bestehende Bitcoin-Anleger derzeit vielleicht etwas enttäuscht sind, freuen sich die HODLer unter den Investoren. Sie sitzen kurzzeitige Flauten am Markt einfach emotionslos aus und sind fest davon überzeugt, dass Bitcoin und andere Altcoins auf lange Sicht wieder steigen werden.

Davon gehen auch die Privatanleger aus, die sich für ein Investment in Meme-Coins entschieden haben. Anders als die Altcoins sind diese für Preise weit unter 1 US-Dollar erhältlich. Beide Projekte bieten überdies attraktive Staking-Rewards, da Anleger sowohl die $WSM-Token, als auch die $SONIK Coins staken, also im Protokoll sperren können. Dafür gibt es dann Staking-Rewards, die ein passives Einkommen möglich machen.

———————————————–Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten. —————————————–

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/