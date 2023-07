Die Umwelt schützen mit Kryptowährungen? Dieser Coin macht’s möglich!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Lange waren Umweltschützer mit Kryptowährungen auf Kriegsfuß. Zu hoch waren der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß, um diesen bewältigen zu können. Seit Ethereum mit dem Merge im letzten Jahr seinen Mechanismus zur Konsensfindung von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt hat, hat sich der Stromverbrauch der zweitgrößten Kryptowährung der Welt um mehr als 99 % reduziert. Auch beim Bitcoin werden Mining-Farmen immer umweltfreundlicher gebaut. Allerdings geht in Sachen Umweltschutz noch deutlich mehr, wie der neue $CHMPZ-Token beweist.

Dass sich im Krypto-Bereich Umweltschützer finden können, war für viele noch bis vor kurzem unvorstellbar. In den letzten Jahren erscheinen nun aber immer mehr Krypto-Startups, deren Fokus darauf liegt, etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Seit Ethereum auf Proof of Stake umgestellt hat, lässt sich das auch gut mit dem Konzept der jeweiligen Unternehmen vereinbaren, wenn ihre Token auf der Ethereum-Blockchain gelauncht werden.

Das Team hinter Chimpzee hat sich dazu verpflichtet, einen beachtlichen Anteil der $CHMPZ-Token, die in Umlauf gebracht werden, für den guten Zweck zu spenden. Dabei arbeiten die Herausgeber mit namhaften Organisationen zusammen und haben seit dem Launch auch schon einiges bewegt.

Chimpzee-Team packt schon im Presale mit an

Das Team hinter Chimpzee wartet nicht bis der Vorverkauf der $CHMPZ-Token abgeschlossen ist, bis es ins Handeln kommt. Schon während des Presales, der seit kurzer Zeit läuft, hat Chimpzee 20.000 Bäume in Guatemala gepflanzt und schon tausende Dollar an Umweltorganisationen gespendet, die zum Schutz von Tierarten verwendet werden, die vom Aussterben bedroht werden.

Auch für die Wiederherstellung des brasilianischen Regenwaldes wurden schon 1.200 Bäume gepflanzt. Damit gibt sich $CHMPZ nicht nur durch den Verzicht auf hohen Stromverbrauch als nachhaltige Kryptowährung aus, sondern trägt aktiv etwas zum Umweltschutz bei.

Umfangreiche Roadmap

Auf der Chimpzee-Website findet man direkt eine umfangreiche Roadmap, bei der klar wird, dass Chimpzee kommt, um zu bleiben. Neben zahlreichen Wohltätigkeiten soll auch ein eigener NFT-Marktplatz entstehen und ein eigenes Play to Earn-Game namens “Zero Tolerance” entwickelt werden, bei dem Gamer $CHMPZ-Token mit ihrem Spiel verdienen können. Auch ein Shop to Earn-System soll auf der Plattform integriert werden, sodass Chimpzee der Community viele Möglichkeiten bietet, sich ein zusätzliches Einkommen zu schaffen.

Hohes Gewinnpotenzial schon im Vorverkauf

Durch die umfangreiche Roadmap und die Tokenomics, die zeigt, dass die 5 % der Token, die dem Team zugewiesen sind, für 2 Jahre gesperrt werden, kann Chimpzee vor allem langfristig interessant sein für Investoren. Aber auch schon im Vorverkauf bringt das Projekt hohes Gewinnpotenzial für diejenigen mit, die von Anfang an dabei sind. Der Preis für den $CHMPZ-Token steigt im Laufe des Vorverkaufs in mehreren Phasen noch deutlich an.

Aktuell beläuft sich der Preis für einen $CHMPZ-Token noch auf 0,0007 Dollar. Der Listing-Preis an den Kryptobörsen wird mit 0,00185 Dollar aber deutlich höher sein, sodass Käufer, die bereits in der aktuellen Vorverkaufsphase einsteigen, einen Buchgewinn von weit mehr als 150 % mitnehmen.

Außerdem kann in der aktuellen Vorverkaufsstufe noch ein Bonus von 125 % erzielt werden, sodass der Nominalgewinn bis zum Handelsstart an den Exchanges noch deutlich höher ausfällt. Die aktuelle Presale-Phase endet allerdings schon in 2 Tagen, danach steigt der Preis auf 0,000775 Dollar, also um mehr als 10 %.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

