Die VR-Branche könnte dank 5th Scape (5SCAPE) einen massiven Aufschwung erleben

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

5th Scape ist ein VR- und AR-fokussiertes Projekt mit enormem Potenzial für die Nische. Erfahren Sie hier mehr über das Ökosystem des Projekts und seinen Vorverkauf.

Der Bereich der Kryptowährungen ist voller potenzieller Projekte, die auf weltweiten Erfolg ausgerichtet sind. Eine besonders wirkungsvolle Nische ist AR/VR-Gaming. Dieser Sektor entwickelt sich immer mehr zur konkreten Realität, vorangetrieben durch die kontinuierliche Weiterentwicklung wesentlicher Technologien, wobei Kryptowährungen eine wichtige Rolle dabei spielen.

Jetzt haben wir 5th Scape (5SCAPE), eine auf Ethereum basierende Initiative, die in Sachen Innovation wegweisend ist und neue Konzepte einführt, um eine neue Ära immersiver Erlebnisse einzuleiten. Werfen wir einen Blick auf die zentralen Merkmale des 5SCAPE-Projekts und bieten Informationen zum Vorverkauf.

5th Scape ist das, was VR braucht

5th Scape widmet sich den Bereichen Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) mit dem Ziel, das „weltweit erste AR- und VR-Ökosystem zu etablieren, das die klügsten Köpfe miteinander verbindet.“ Das Team setzt auf eine umfassende Vision, die VR-Spiele, Hardware und Animationen umfasst. Hier haben die Verantwortlichen akribisch eine ganzheitliche Strategie für deren Umsetzung entworfen.

Die Gewährleistung umfassender Zugänglichkeit und Kompatibilität mit vorhandenen Headsets und Hardware ist ein entscheidendes Element für den Erfolg von 5th Scape. Um dies zu erreichen, ist das Team fest entschlossen, zahlreiche VR-Spiele zu entwickeln, die nahtlos mit beliebten Headsets wie Oculus Rift und Meta Quest 3 funktionieren. Darüber hinaus ist geplant, nach der Gründung ein eigenes VR-Headset und einen eigenen AR-Gaming-Stuhl zu entwickeln. Dies soll eine solide Position in der Branche festigen.

Im Hinblick auf die Entwicklung spezifischer VR-Spiele hat das Team derzeit laufende Titel wie Cage Conquest, Epic Cricket Arena, Immersive Kickoff, Archery Master und Thrust Hunter vorgestellt. Insbesondere Cage Conquest, das sich auf Kampfsportarten konzentriert, ist als erstes Spiel von Bedeutung. Die Veröffentlichung soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 erfolgen.

Wenn man den Fokus auf die Vorverkaufsphase verlagert, weist es vielversprechende Merkmale auf, die auf eine erfolgreiche Initiative hinweisen. Personen, die tiefer in das Projekt eintauchen möchten, können die Website erkunden, die eine Fülle aufschlussreicher Details bietet.

Jetzt am 5SCAPE-Token-Vorverkauf teilnehmen

Das Herzstück des gesamten Ökosystems ist der Token 5SCAPE, der als wichtige Komponente und Treibstoff für eine Vielzahl von Interaktionen dient. Dieser fungiert als universelle Währung, die für alle 5thScape-Spiele, Hardwareprodukte und den Entwicklermarkt gilt. Dieser Token ist zugleich die bevorzugte Zahlungsmethode für den Zugriff auf 5thScape-Spiele und die Durchführung von In-Game-Transaktionen und bietet Token-Inhabern exklusive Rabatte im Vergleich zu alternativen Zahlungsmethoden.

Über seine Rolle bei Transaktionen hinaus haben Inhaber des 5SCAPE-Tokens auch die Möglichkeit, ihre Token zu verpfänden und durch die aktive Teilnahme am Projekt Belohnungen zu verdienen. Darüber hinaus möchte das 5thScape-Team den Token-Inhabern die Möglichkeit geben, die Projektentwicklung zu beeinflussen.

Werfen wir einen Blick auf die Tokenomics von 5SCAPE: Das Gesamtangebot an 5SCAPE-Token beläuft sich auf 5,21 Milliarden. Der 5thScape-Vorverkauf zielt darauf ab, 80 % dieses gesamten Token-Angebots verfügbar zu machen. Dabei visiert der Presale ein Ziel von bis zu 15 Millionen US-Dollar an. Der Vorverkauf ist in 12 Phasen gegliedert, wobei der aktuelle Preis 0,00187 $ beträgt und in der 12. Phase bei 0,0087 $ endet. Der ICO-Preis ist auf 0,01 $ festgelegt. In der nächsten Phase wird es zu einem Preisanstieg auf 0,00215 $ kommen. Bisher wurden über 189.000 US-Dollar gesammelt. Kontinuierliche Preiserhöhungen ermöglichen somit Buchgewinne.

Die restlichen 20 % der Token wurden für andere Aufgaben bereitgestellt. Jeweils zehn Prozent sind für die Liquidität auf den Börsen vorgesehen. Während des Vorverkaufs gekaufte Token unterliegen einem Sperr- und Vesting-Zeitplan, wobei 40 % der erworbenen Token beim 5SCAPE-Token-Generierungsereignis freigeschaltet werden. Die anderen Token werden acht Wochen lang gesperrt bleiben.

Fazit

Von Zeit zu Zeit entstehen im Kryptomarkt wirklich einzigartige Projekte. 5th Scape (5SCAPE) ist genau eines dieser Unternehmen, das einen nachhaltigen Einfluss auf die schnell wachsende VR- und AR-Landschaft haben könnte. Ausgestattet mit zahlreichen ehrgeizigen Zielen ist 5th Scape strategisch positioniert, um in diesem Sektor eine bemerkenswerte Präsenz aufzubauen. Ergo könnten sich Anleger jetzt mit dem 5SCAPE-Vorverkauf befassen und sich über die sozialen Kanäle aktiv am Projekt beteiligen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.