Diese 2 Hürden müssen noch überwunden werden, damit Ethereum wieder auf 2.000 Dollar steigen kann

Ähnlich wie der Bitcoin hat auch Ethereum in diesem Jahr schon einiges geleistet. Der Ether-Kurs erfreut sich seit dem Jahreswechsel einem Anstieg von rund 35 %. Damit hat sich der Preis heuer zwar ähnlich entwickelt wie der vom Bitcoin, der doppelt so viel Marktkapitalisierung vorweisen kann wie Ethereum, allerdings ist eine wichtige Hürde hier noch nicht genommen worden, die der Bitcoin schon hinter sich gelassen hat.

Die Rede ist von der Überwindung des November-Hochs vor dem FTX-Crash. Während der Litecoin diesen Widerstand als einer der ersten großen Coins schon lange hinter sich gelassen hat, ist es auch dem Bitcoin in der letzten Handelswoche gelungen, über das Niveau vom November 2022 anzusteigen. Zahlreiche weitere Coins liegen noch deutlich darunter. Ethereum befindet sich zur Zeit an der Schwelle, um den Widerstand zu durchbrechen. Hierfür wäre ein Anstieg auf 1.700 Dollar nötig. Zuletzt wurde der Kurs bei diesem Widerstand knapp unter der 1.700 Dollar Grenze abgewiesen und bewegt sich seitdem in einer Spanne zwischen 1.600 und 1.650 USD.

Gelingt der Ausbruch nach oben hin, wäre das ein stark bullisches Signal und zahlreiche weitere Käufer dürften einsteigen, wodurch der Kurs ohne längere Zwischenstopps dirkekt die nächste Hürde bei rund 1.800 Dollar in Angriff nehmen könnte. Hier wurde der Kurs zuletzt im September 2022 bärisch abgewiesen. Gelingt der Anstieg zurück auf 1.800 Dollar, wäre der Weg bis zur psychologisch wertvollen 2.000 USD Marke frei. Hier wurde im letzten Jahr der Versuch der Bullen, wieder die Oberhand zu gewinnen, abgewiesen und nach einem Anstieg von rund 1.000 Dollar im Juli 2022 auf rund 2.000 Dollar im August 2022 wurde hier zuletzt eine Kursrallye von 100 % beendet. Ob das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird, muss sich erst noch zeigen.

Verschiedene Krypto-Bereiche erholen sich unterschiedlich schnell

Der Bitcoin gibt zwar meist den Ton für den gesamten Kryptomarkt an, allerdings fungiert die digitale Leitwährung nur als Richtungsweiser und nicht als Top-Performer. Dafür ist die Marktkapitalisierung inzwischen zu hoch. Ethereum und Bitcoin haben in diesem Jahr mit 35 – 40 % zwar stark performt und die meisten anderen Coins mit nach oben gezogen, allerdings kommt es in verschiedenen Bereichen zu unterschiedlichem Tempo bei der Erholung. So haben Binance (BNB), TrustWallet (TWT) und weitere Coins aus dem DeFi Bereich bereits im November letzten Jahres eine Rallye hingelegt, als FTX gecrasht ist, da hier zahlreiche User auf diese Plattformen ausgewichen sind.

Diese Bereiche performern zur Zeit am Besten

Derzeit feiern Coins rund um das Metaverse ein starkes Comeback und lassen Bitcoin und Co. bei der Rendite weit hinter sich. Das sind aber nicht die einzigen Gewinner. Auch der Move 2 Earn und der Play 2 Earn Sektor hat in den vergangenen 3 Wochen extrem stark zugelegt. Stepn (GMT), Axie Infinity (AXS), Decentraland (MANA) oder The Sandbox (SAND) – sie alle haben gemeinsam, dass sie in diesem Jahr ihren Wert schon mehr als verdoppelt haben. Das bedeutet eine beachtliche Rendite von teilweise weit mehr als 100 %, wenn man in diesen Bereichen zum Jahreswechsel investiert hat. In allen 3 Kategorien gibt es aktuell auch spannende Presales, die noch deutlich besser performen könnten als die etablierten Coins in den jeweiligen Bereichen.

Move 2 Earn: Fight Out (FGHT)

Bei Fight Out handelt es sich um ein Projekt, das Sportbegeisterte sehr erfreuen dürfte und Sportmuffel dabei helfen könnte, sich für mehr Bewegung zu motivieren. Nicht etwa wie bisher mit Schritten, für die man Coins erhält, sondern mit einem eigenen Avatar-NFT, mit dem man durch das Fight Out Metaverse wandelt und der von den Fortschritten profitiert, die man im Training erzielt.

Dass man für virtuellen Fortschritt auch in der Realität bereit ist, weit zu gehen, hat spätestens der Hype um Pokemon Go gezeigt. Damit könnte Fight Out den nächsten Megatrend auslösen und unzählige Menschen zu mehr Bewegung motivieren. Das macht den FGHT zu einem Coin, der nach seiner Markteinführung durch die Decke gehen könnte. Aktuell erhält man den FGHT-Token noch im Presale. Ab April 2023 soll der Coin an den ersten Exchanges gelistet werden und könnte hier eine Kursrallye hinlegen.

Play 2 Earn: Calvaria – Duels of Eternity (RIA)

Calvaria – Duels of Eternity ist ein NFT-Sammelkartenspiel, bei dem man im Play 2 Earn Modus den RIA-Token verdienen kann. Dieser ist laut dem Countdown auf der Calvaria-Website noch für 7 Tage im Presale erhältlich. Allerdings sind bereits 96 % der 150 Millionen Token verkauft, wodurch der Vorverkauf wahrscheinlich schon früher enden dürfte. Was dem RIA das Potenzial gibt, noch in diesem Jahr enorm im Preis anzusteigen, ist unter anderem das hohe Interesse, das für den Coin schon im Vorverkauf aufgekommen ist.

Außerdem spricht auch die Tatsache, dass Calvaria – Duels of Eternity mobil, am PC, im Play 2 Earn Modus und in einer kostenlosen Version gespielt werden kann, stark für das Game und somit für einen hohen RIA-Kurs. Das Gameplay wirkt ausgeklügelt und könnte im Gegensatz zu bisherigen Play 2 Earn Spielen auch viele User aufweisen, die nicht nur wegen dem Coin-Earning hier sind. Das macht den RIA zu einem Coin, der uns in Zukunft noch lange begleiten und seinen Investoren sehr hohe Renditen einbringen könnte.

Metaverse: RobotEra (TARO)

Bei RobotEra entsteht ein Metaverse – ähnlich wie The Sandbox. 7 Kontinente können die User hier mit ihren Roboter-NFTs erkunden und entwickeln, sich mit Freunden treffen, oder Veranstaltungen besuchen. Die Möglichkeiten sind endlos. Auch das Potenzial, das so ein Metaverse mitbringt, scheint endlos zu sein. Gesehen hat man das in den letzten Jahren, als Stars und Unternehmen hunderte Millionen Dollar ausgegeben haben, um in den virtuellen Universen präsent zu sein.

Das macht den TARO-Token, der sich aktuell im Presale befindet, zu einem weiteren Coin, der noch in diesem Jahr explodieren könnte. Der große Vorteil für Investoren, die jetzt noch im Vorverkauf einsteigen, liegt darin, dass hier schon bald eine Preiserhöhung von 0,020 USDT auf 0,025 USDT durchgesetzt wird, wodurch alle, die bereits vorher eingestiegen sind, einen garantierten Buchgewinn von 25 % verzeichnen können.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.