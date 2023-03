Diese 2 Kryptowährungen sind laut Analysten noch stark unterbewertet und könnten schon bald um ein Vielfaches ansteigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist keine Frage, der große Einfluss, den der Bitcoin auf den restlichen Kryptomarkt hat, hat schon so manchen Coin zu einer Überbewertung verholfen. Auch wenn 2023 ein Bienenjahr werden sollte und der Bitcoin in den nächsten Jahren nochmal neue Höchststände erreicht, wird das bei weitem nicht auf jeden Coin zutreffen, der beim letzten Bullrun durch die Decke gegangen ist. Viele wurden von der Euphorie der Anleger getrieben und sind dabei weit über ihren eigentlichen Wert gestiegen. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass viele Coins, die mit dem Bitcoin im letzten Jahr gefallen sind, aktuell stark unterbewertet sein könnten. Beim Ether ist man sich zum Beispiel weitläufig einig, dass dieser langfristig noch deutlich höher ansteigen könnte. Allerdings gibt es auch zwei Coins, die schon sehr bald um ein Vielfaches steigen könnten und aktuell noch günstig zu haben sind.

Höheres Gewinnpotenzial bei Penny Coins?

Während Bitcoin, Ethereum und weitere etablierte Coins zwar noch in absoluten Zahlen weit ansteigen können, ist es prozentual gesehen natürlich deutlich weniger Gewinn, als bei anderen Kryptowährungen möglich ist. Es klingt zwar beeindruckend, wenn der Bitcoin auf 100.000 Dollar steigen kann, allerdings wäre das vom aktuellen Kurs aus eine Steigerung um weniger als 400 %. Natürlich ist das eine extrem hohe Rendite – das steht außer Frage. Am Kryptomarkt ist das jedoch keine Seltenheit. Zum Vergleich müsste Solana dafür nur auf 100 Dollar steigen und hätte die gleiche Performance hingelegt. Solana wäre damit aber noch deutlich unter seinem Allzeithoch, während der Bitcoin dieses für so eine Rendite übersteigen müsste.

Noch beeindruckender ist das bei Coins, die man für ein paar Cents oder einen Bruchteil davon bekommt. Wenn der Kurs von 0,01 auf 0,11 Dollar steigt, ist das nicht unbedingt medienwirksam und klingt unspektakulär. Das bedeutet aber einen Gewinn von 1.000 % und ist auch keine Seltenheit am Kryptomarkt. Mit dem $FGHT und dem $CCHG sind aktuell zwei Coins erhältlich, bei denen genau das schon bald passieren könnte. die Gründe dafür sind vielseitig.

Fight Out (FGHT)

Bei Fight Out handelt es sich um ein Move 2 Earn Projekt der nächsten Generation. Hier werden User nicht nur für Bewegung belohnt, sondern erhalten einen Avatar-NFT, mit dem sie durch das Metaverse reisen und andere Nutzer zu Challenges herausfordern können. Dabei können sie REPS-Token verdienen, die sie entweder für In-App-Käufe nutzen oder gegen $FGHT und im Anschluss gegen weitere Coins tauschen können.

Um die Chancen in den Challenges zu verbessern, besteht die Möglichkeit, den Avatar durch Workouts in der realen Welt zu entwickeln und die Fähigkeiten, die man sich antrainiert, auch auf den NFT zu übertragen. So wird neben der Belohnung durch Coins auch ein spielerischer Anreiz geschaffen, der Millionen Menschen zu mehr Bewegung verhelfen könnte. Der $FGHT ist aktuell im Presale erhältlich und wenn man sich die Umlaufmenge und den Vorverkaufspreis ansieht und diese mit vergleichbaren Projekten wie Stepn (GMT) vergleicht, wird schnell deutlich, dass hier noch genügend Spielraum nach oben ist, um den Wert kurz nach dem Launch zu vervielfachen. Eine Rendite von mehr als 1.000 % ist hier leicht möglich.

Das haben auch schon zahlreiche Investoren bemerkt und inzwischen schon FGHT-Token für weit mehr als 5 Millionen Dollar gekauft. Eine Summe, die bei weitem nicht jedes Krypto-Projekt im Vorverkauf lukrieren kann und die zur Realisierung des Projekts herangezogen wird, wodurch dieses schon bald umgesetzt werden kann. Das Listing an 7 Kryptobörsen Anfang April sorgt nochmal für eine deutliche Steigerung der Bekanntheit, wodurch der Coin im Anschluss schon bald extrem stark ansteigen könnte.

C+Charge (CCHG)

Auch beim $CCHG von C+Charge spricht vieles dafür, dass das Projekt langfristig erfolgreich sein wird und der Coin noch wesentlich teurer als im aktuellen Presale wird. C+Charge möchte das Chaos rund um die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in den Griff kriegen. Aktuell herrschen hier verschiedene Zahlungsmöglichkeiten von unterschiedlichen Anbietern und eine defekte Ladestation wird öfter vorgefunden, als vielen Fahrern lieb ist.

C+Charge möchte die bestehenden Ladesäulen modifizieren und die Zahlung bequem via App mit dem CCHG-Token ermöglichen. Außerdem soll die App Daten der E-Tankstellen in Echtzeit zur Verfügung stellen, wodurch Fahrer sofort sehen, wenn es irgendwo eine Störung gibt und diese Station nicht umsonst anfahren. Auch die Wartezeit kann so errechnet werden und man kann so die nächste Füllung des Akkus wesentlich effizienter gestalten.

Nicht nur wegen der Vorteile der App könnte C+Charge sich durchsetzen. Durch den Einsatz der Blockchain und die Zusammenarbeit mit Flowcarbon wird es erstmals möglich sein, dass Fahrer von Elektroautos Emissionsgutschriften für jede Ladung bekommen, da sie CO2-neutral unterwegs sind. Bisher war der Emissionshandel nur großen Unternehmen zugänglich und Firmen wie Tesla haben Millionen damit verdient. Mit C+Charge kann dieses Geld in Zukunft direkt bei den Fahrern landen, wenn sie ihre erhaltenen GNT, die Emissionsgutschriften darstellen, handeln. Damit dürfte es nicht lange dauern, bis der CCHG bei Fahrern von Elektroautos das Zahlungsmittel der Wahl wird.

Der Coin wird bereits Ende März an den ersten Kryptobörsen gehandelt und hat im Presale schon weit mehr als 2,5 Millionen Dollar zur Finanzierung des Projekts eingebracht. Bis zum Listing finden noch mehrere Preiserhöhungen statt, von denen Investoren, die früher einsteigen, bereits profitieren und so einen Buchgewinn verzeichnen können. Die nächste Preiserhöhung findet bereits morgen statt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

