Diese 3 Altcoins könnten beim nächsten Bullrun 2023 explodieren

Im dynamischen Kryptomarkt lauern zahlreiche verborgene Schätze, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Der nächste Bullrun 2023 könnte eine Fülle von Möglichkeiten bieten, insbesondere wenn man die richtigen Altcoins im Visier hat. In diesem Artikel stellen wir 3 Altcoins vor, die das Potenzial haben, 2023 geradezu zu explodieren. Bleiben Sie dran, um herauszufinden, welche Kryptowährungen ein großes Wachstumspotenzial aufweisen könnten.

Ecoterra (ECOTERRA) – Preisgekrönter ESG-Coin mit revolutionärem Recycle-to-Earn

Derzeit herrscht noch ein globales Müllproblem, da die Länder zu wenig recyceln. Die Gründe dafür liegen in zu geringen Incentivierungen und einer mangelhaften Infrastruktur. Denn bisher mussten sowohl die Produzenten als auch die Verbraucher für die Müllentsorgung bezahlen, während die Profite durch das Recycling von den Abfallunternehmen einbehalten wurden. Durch die geringe Recyclingquote werden jedoch die negativen Auswirkungen der Umweltprobleme sowie des Klimawandels noch intensiviert.

Um diesen Problemen zu begegnen, wurde das preisgekrönte Ecoterra von einem Team aus Recycling-Experten mit langjährigen Erfahrungen gegründet. Es bietet erstmalig das innovative Recycle-to-Earn-Verfahren. Bei diesem erhalten die Verbraucher für ihren Müll künftig Kryptowährungen vergütet. Dafür scannen sie diesen bei den Pfandgeräten im Supermarkt, woraufhin die Produkte mit der Abfalldatenbank von Ecoterra abgeglichen werden. Entsprechend der verwertbaren Inhaltsstoffe werden dann die Belohnungen vergütet. Schon jetzt wurde eine Vielzahl internationaler Marken gemeldet, welche sich Ecoterra angeschlossen hat. Zu ihnen gehören Vittel, Heineken, Dr. Pepper sowie die Supermarktkette Delhaize (Lion), wobei viele weitere Partnerschaften aufgebaut werden.

Der Vorverkauf von Ecoterra hat zeitweise für großes Aufsehen gesorgt, als teilweise Coins für über 1 Mio. US-Dollar an einem Tag verkauft wurden. Zurückzuführen war dies unter anderem auf die hohe Vorverkaufsrendite für die ersten Investoren, welche 150 % beträgt. Fortan können sich Anleger immer noch über 17,7 % bis zum Abschluss des Presales in wenigen Wochen freuen. Aktuell können die Token noch für einen Preis von 0,0085 US-Dollar erworben werden. Allerdings wird dieser bereits nach Erreichen des nächsten Meilensteins bei 4,775 Mio. US-Dollar schon auf 0,00925 US-Dollar um 8,8 % angehoben.

Jetzt in preisgekrönten ESG-Coin investieren!

Launchpad XYZ (LPX) – Allumfassendes Web3-Portal revolutioniert Nutzbarkeit

Bisher ist das Angebot des Web3 stark zerstreut und von technischen Hürden durchsetzt. Dazu gehören diverse Coins, Blockchains, Wallets und mehr. Dies wirkt sich wiederum besonders negativ auf die Verbreitung der fortschrittlichen, nutzerfreundlichen Dienste aus. Denn viele kennen sie entweder noch überhaupt nicht oder wissen nicht, wie sie von ihnen genau profitieren können. Ebenso haben sich aber auch betrügerische Angebot negativ auf die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen ausgewirkt. Zudem wird für die Nutzung des Web3 eine Menge Expertise, Zeit und Mühe benötigt, um von den Vorteilen profitieren zu können.

Den leichtesten, schnellsten und sichersten Zugang zum gesamten Web3 von einem Ort zu bieten, wie das Google des dezentralen Internets. Dies ist die Vision von Launchpad XYZ, welches ein Portal mit dem gesamten Angebot der dezentralen Wirtschaft ist. Mithilfe der fortschrittlichen Web3-Wallet können die Nutzer ganz einfach mit einer E-Mail oder Handynummer das umfassende und zerstreute Angebot an Diensten einfach nutzen. Somit können selbst Anfänger von dem gewohnten Komfort des Web2 profitieren. Die Angebote werden zudem mit dem Launchpad Quotienten sowie von den Nutzern bewertet und böswillige Akteure gefiltert.

Der Presale von Launchpad XYZ wurde erst vor wenigen Wochen gestartet und konnte bereits über 0,55 Mio. US-Dollar von Investoren einwerben. Aktuell können die Token noch für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,0445 US-Dollar gekauft werden, bevor in der nächsten Phase auf 0,046 US-Dollar angehoben wird. Bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse soll der Tokenpreis noch auf 0,07 US-Dollar erhöht werden. Somit können sich Investoren noch immer über 57,3 % Buchgewinne in wenigen Wochen freuen. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage, sollten sich Interessierte jedoch beeilen, um nicht unnötig viel zu zahlen.

Jetzt frühzeitig in Launchpad XYZ investieren!

yPredict (YPRED) – KI-gestütztes Trading für institutionelle und private Investoren

Künstliche Intelligenzen beeinflussen immer mehr Lebensbereiche nachhaltig und daher auch die Finanzmärkte. Schon jetzt gehen Schätzungen davon aus, dass rund 80 % des Handelsvolumens auf künstliche Intelligenzen zurückzuführen ist. Diese agieren dabei oft im Nanosekundenbereich und können enorme Datenmengen in besonders hoher Geschwindigkeit analysieren, wie es für Menschen allein nicht möglich ist. Durch die KIs entsteht jedoch ein Marktrauschen, welches die Aussagekraft von traditionellen Analysetools beeinträchtigt hat. So sollen beispielsweise 77 bis 90 % der CFD-Trader Verluste verzeichnen, da sie ohne statistischen Vorteil und emotionsgeladen traden.

Für sie soll yPredict nun die besten künstlichen Intelligenzen für das Trading bieten. Sie sollen von den Top 1 % der Quants entwickelt und anschließend auf dem Marktplatz von yPredict angeboten werden. Dort können die Investoren die Prognosemethoden und Handelsroboter abonnieren, während die Entwickler auf die Weise ihre Erfolge skalieren und höhere Einnahmen erwirtschaften. Bewertet werden können die Angebote dabei über die interne DAO. Ferner beinhaltet das Ökosystem auch eigene Analysetools für Marktmuster, Sentiment, Indikatoren und mehr. Sie können von allen Stakern kostenlos genutzt werden, um somit den Wert des Tokens zu untermauern.

Nur noch für kurze Zeit können die YPRED Token über den Vorverkauf von yPredict erworben werden. Derzeit befindet sich das Fundraising schon in Phase 5 von insgesamt 8 Vorverkaufsphasen. In diesen werden die Tokenpreise bis zur Listung noch auf 0,12 US-Dollar angehoben. Daher können sich schnelle Investoren fortan noch immer 71,43 % Buchgewinne bis zum öffentlichen Handel sichern. Allerdings nimmt die Nachfrage immer stärker zu und es fehlen nur noch weniger als 200.000 US-Dollar bis zur nächsten Preissteigerung um 40 % auf 0,09 US-Dollar. Daher sollten sich Interessierte besser beeilen, weil die Charge bereits in wenigen Stunden ausverkauft sein kann

Jetzt in KI-Trading-Plattform investieren!

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.