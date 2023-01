Diese 3 Coins haben das Potenzial ihren Wert noch in diesem Jahr um mehr als 1.500 % zu steigern

Viele Marktteilnehmer stellen sich die Frage, wie es wohl gewesen wäre, wenn sie Bitcoin zu einer Zeit gekauft hätten, als man dafür noch ein paar Cent gezahlt hat. Die Rendite wäre zwar enorm, wenn man bis heute gehalten hätte, oder besser schon vor dem Crash im letzten Jahr verkauft hätte, allerdings hätten das auch nur die Wenigsten gemacht.

Diese Geschichten handeln meist von Menschen, die durch einen glücklichen Zufall ihre USB-Sticks mit den Bitcoins drauf verloren haben und deswegen jahrelang keinen Zugriff hatten. Viele hätten ihre Position wohl schon deutlich früher geschlossen, wenn sie im Centbereich eingestiegen sind. Das ist auch kein Wunder, da eine Rendite von 1.000 % und mehr auch nicht sehr regelmäßig vorkommt und man damit bereits auf eine ordentliche Summe kommen kann.

Nach dem Bitcoin war natürlich noch nicht Schluss. Seitdem sind hunderte weitere Coins gekommen, die ihre Investoren ebenfalls mit Renditen von tausenden Prozentpunkten belohnt haben. Wer auch diese Gelegenheiten verpasst hat, sollte daraus zumindest gelernt haben, dass der Kryptomarkt immer wieder solche Chancen bietet, da das nächste Projekt, das schon bald durch die Decke gehen könnte, bereits in den Startlöchern sein könnte. Wichtig ist dafür, dass es sich beim jeweiligen Vorhaben um eine Idee handelt, die einen großen Markt bedient und hier ein echtes Problem löst. Die 3 Coins in diesem Artikel erfüllen diese Voraussetzungen und haben so das Potenzial, schon in naher Zukunft sehr stark anzusteigen.

C+Charge (CCHG)

Bei C+Charge setzt man auf einen Markt, der riesig ist und in den nächsten Jahren wohl kaum bedient werden kann. Die Rede ist von der Elektromobilität. Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge gilt als einer der größten Hebel, um die Klimaziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das Ende der Verbrenner ist schon längst beschlossen. C+Charge springt auf diesen Trend auf und erkennt hier eine Gelegenheit, die sich als äußerst lukrativ erweisen könnte: Das Team möchte nicht nur den Ausbau der Lade-Infrastruktur vorantreiben, sondern auch das Zahlungssystem der unterschiedlichen Betreiber vereinheitlichen um den Fahrzeugbesitzern das Laden der Autos zu erleichtern.

Jetzt in den Megamarkt der E-Mobilität investieren und CCHG im Presale ins Portfolio holen.

Der größte Vorteil, der den CCHG zu einem Coin mit echtem Potenzial macht, kommt aber erst noch: Mittels Blockchain-Technologie soll es möglich sein, die Emissionsgutschriften, die für das Laden eines Elektrofahrzeuges ausgestellt werden, direkt zu den Fahrzeugbesitzern zu übertragen. Bisher sind diese bei den Herstellern gelandet, die damit sehr viel Geld verdient haben. Dieses Geld könnte in Zukunft also bei den Verbrauchern landen, die durch C+Charge also einen Teil ihres Geldes zurückbekommen würden, wenn sie ihr Fahrzeug laden. Damit könnte der CCHG schon bald ziemlich beliebt werden und im Preis noch erheblich ansteigen. Aktuell ist der Coin im Presale für 0,013 USDT erhältlich. Hier wurden bereits mehr als 420.000 Dollar zur Realisierung des Projekts umgesetzt. Im März soll der Coin bereits an den ersten Exchanges gelistet werden und könnte hier schon bald eine Kursexplosion hinlegen.

Jetzt CCHG zum günstigsten Vorverkaufspreis sichern.

Fight Out (FGHT)

Fight Out könnte jeden Bereich, in dem sich das Projekt ansiedelt, revolutionieren. Von der Fitnessbranche bis hin zum Move 2 Earn Konzept könnte hier schon bald vieles neu gedacht werden, durch die Innovation, die Fight Out mit sich bringt. Hier entsteht ein Metaverse, durch das man mit einem Avatar-NFT reist. Der Avatar ist, nachdem er gemintet wurde, nicht fertig, sondern wächst mit der realen Person, an die er gebunden ist. Wer sich wünscht, dass sein Charakter im virtuellen Universum stärker wird, der muss im echten Leben stärker werden und mehr trainieren. So werden Fight Out User motiviert, das Gym regelmäßig zu besuchen, um für die Herausforderungen, die im Metaverse warten, bereit zu sein.

Diversifiziere dein Portfolio mit dem FGHT-Token und profitiere vom Move 2 Earn Hype.

Duellieren mit anderen Spielern, das Verdienen von REPS und das Entwickeln des eigenen Avatars führen Nutzer spielerisch an mehr Bewegung und einen gesünderen Lebensstil heran. Außerdem sorgen individuelle Trainingspläne dafür, dass man seine Ziele leichter erreicht. Damit könnte Fight Out die Fitnessbranche, das Metaverse und den Move 2 Earn Bereich nachhaltig verändern und der FGHT-Token schon bald zu den beliebtesten in diesen Kategorien gehören. Stepn hat ja bereits gezeigt, welcher Hype schon mit viel weniger Innovation entstehen kann. Damit ist das Potenzial, das der FGHT mit sich bringt, enorm. Aktuell erhält man den Coin im Presale für 0,01776 USDT. Hier ist bereits eine Summe von mehr als 3,5 Millionen Dollar umgesetzt worden. Im April soll der FGHT für 0,0333 USDT gelistet werden, wodurch Investoren, die vorher einsteigen, bereits einen Buchgewinn verzeichnen können.

Jetzt vom Move 2 Earn Hype profitieren und FGHT-Token im Presale sichern.

Meta Masters Guild (MEMAG)

Bei Meta Masters Guild handelt es sich um eine Web3 basierte Mobile-Gaming-Plattform. Hier möchte man den Spielspaß bei den Games wieder in den Vordergrund bringen. Obwohl es auch hier möglich sein wird, Coins in den Spielen zu verdienen, möchte man nicht das gesamte Gameplay darauf auslegen, wie das bei den meisten Play 2 Earn Games der Fall ist. Das Earning soll zur Nebensache werden und der Fokus soll darauf liegen, Spiele zu entwickeln, die die Community bei Laune halten, die so ständig wachsen soll.

Entsteht hier die Gaming-Plattform der Zukunft? Hol dir den MEMAG im Presale und sei bei der nächsten möglichen Kursrallye dabei.

Dadurch, dass man sich bei Meta Masters Guild auf Mobile-Games konzentriert, sind die Entwicklungskosten vergleichsweise gering und das Potenzial ist hoch. Die ersten 3 Spiele sind mit Meta Kart Racers, Raid NFT und Meta Masters World bereits in Entwicklung. Meta Kart Racers ist dabei am weitesten fortgeschritten und soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Weitere Spiele sollen folgen. Das macht den MEMAG zu einem Coin, der in Zukunft noch extrem im Wert steigen könnte. Das haben auch zahlreiche Investoren bereits erkannt. Innerhalb kürzester Zeit wurde hier eine Summe von knapp 1,7 Millionen Dollar im Presale umgesetzt und beinahe täglich werden hier neue Meilensteine erreicht. Derzeit erhält man einen MEMAG für 0,013 USDT. Der Preis wird schon bald auf 0,016 USDT erhöht und bis zum Listing sind noch weitere Erhöhungen geplant, wodurch Investoren, die vorher einsteigen, einen Buchgewinn mitnehmen können, der in weiterer Folge nach dem Listing noch deutlich höher ausfallen könnte.

Jetzt MEMAG-Token noch vor der Preiserhöhung kaufen.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.