Diese 3 Coins könnten 2023 um das 25-Fache ansteigen

Im Jänner zeigen sich die meisten Kryptowährungen wieder extrem bullisch. Egal wo man hinsieht, die Preise steigen. Der Bitcoin erreicht die 23.000 Dollar Marke, Ethereum notiert oberhalb der 1.600 Dollar Grenze und auch die gesamte Marktkapitalisierung aller Coins übersteigt wieder 1 Billion Dollar. Alles deutet auf ein Wachstum hin. Unter den größten Coins hat sich Solana bisher als Top-Performer herausgestellt. Hier wurde ein Plus von mehr als 200 % in diesem Jahr erreicht. Damit handelt es sich bei Solana auch wieder um eine Top 10 Kryptowährung. Noch deutlich höhere Anstiege sind bei den nachfolgenden 3 Kryptowährungen möglich, die aktuell noch im Presale erhältlich sind und schon bald um ein Vielfaches ansteigen könnten.

Fight Out

Fight Out hat in der Kryptoszene von Anfang an einen Hype ausgelöst. Bisherige Move 2 Earn Coins wie Stepn (GMT) waren zwar schon ein enormer Erfolg – der FGHT-Token von Fight Out könnte das aber schon bald in den Schatten stellen. Hier erhält man zu Beginn einen Avatar-NFT, mit dem man Herausforderungen im Metaverse meistern und gegen andere User antreten kann. Dieser Avatar-NFT kann auch weiterentwickelt werden, um seine Aussichten auf Erfolg zu erhöhen. Um das zu erreichen, müssen Nutzer sich – oder ihre körperliche Fitness – aber erst in der realen Welt weiterentwickeln. Der Charakter im Metaverse knüpft an die Erfolge der realen Person an.

Profitiere vom Move 2 Earn Hype und mach dein Portfolio fit für 2023. Jetzt FGHT im Presale kaufen.

Dieses Konzept wird unzählige Menschen zu mehr Bewegung motivieren und bringt enormes Wachstumspotenzial für den FGHT-Token mit. Das haben auch Investoren längst erkann und sich mit Coins um weit mehr als 3 Millionen Dollar eingedeckt. Das kommt auch nicht überraschend. Das Konzept ist vielversprechend und derzeit ist der FGHT noch für 0,0166 USDT erhältlich. Gelistet soll der FGHT im April für 0,0333 USDT werden. Damit verzeichnen Anleger, die im Presale einsteigen, schon einen Buchgewinn von rund 100 % und nach dem Listing ist hier noch deutlich mehr möglich. Aktuell erhält man auf seine Einzahlung einen Bonus von bis zu 50 Prozent. Wie hoch der Bonus ausfällt, hängt von der Höhe der Investition und der Dauer ab, wie lange der Token nach dem Erhalt gesperrt wird. Damit wirken die Entwickler auch einem starken Abverkauf nach dem Listing entgegen.

FGHT steht kurz vor der Preiserhöhung. Jetzt noch zum günstigeren Preis einsteigen.

Calvaria – Duels of Eternity

Calvaria – Duels of Eternity knüpft an den Hype rund um das Play 2 Earn Thema an. Im NFT-Sammelkartenspiel können Spieler den RIA-Token verdienen. Anders als bei den Gamese, die bisher auf diesem Gebiet schon äußerst erfolgreich waren, stimmt bei Calvaria auch das Gameplay. Dunkle Kreaturen, die 3 verschiedenen Armeen angehören, können Spieler hier wählen, entwickeln, im Duell gegen andere Spieler einsetzen oder auf dem NFT-Marktplatz handeln. Mit einer mobilen und einer PC-Version hat Calvaria das Potenzial, extrem erfolgreich zu werden.

Schon über 144 Millionen Mal verkauft: Jetzt noch für kurze Zeit RIA-Token zum Vorverkaufspreis sichern.

Außerdem werden mit einer kostenlosen Variante auch Spieler angesprochen, die noch keine Berührungspunkte mit Kryptowährungen hatten. Damit spricht Calvaria – Duels of Eternity eine riesige Zielgruppe an und mit steigender Bekanntheit wird auch der RIA-Token immer weiter im Kurs ansteigen. Wer hier noch im Presale einsteigen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Der Countdown auf der Website zeigt noch 10 Tage an. Allerdings sind nur noch 6 % der 150 Millionen RIA-Token verfügbar. Damit dürfte der Vorverkauf deutlich früher enden.

Jetzt noch die letzten verfügbaren RIA im Presale kaufen.

C+Charge

Das Team von C+Charge setzt auf einen Markt, der noch viele Jahre sehr stark wachsen wird. Die E-Mobilität ist eines der größten Themen beim Erreichen der Klimaziele und der Ausbau der Lade-Infrastrukut hinkt hinterher. C+Charge setzt hier an und möchte nicht nur den Ausbau der Ladesäulen vorantreiben, sondern auch die Zahlung vereinheitlichen. Außerdem sollen die Emissionsgutschriften, die bisher beim Autohersteller oder den Betreibern der Ladestationen landen, direkt an die Fahrer der Elektrofahrzeuge ausgestellt werden. Das würde bedeuten, dass Fahrer für jede Ladung an den Säulen bares Geld zurückbekommen könnten.

Investiere in die Zukunft und hol dir den CCHG noch im Presale ins Portfolio.

Dass es sich hier um ein Konzept handelt, das enormes Potenzial mit sich bringt, liegt auf der Hand. Der CCHG-Token befindet sich derzeit im Presale, um das Projekt zu finanzieren. Knapp 350.000 Dollar wurden in kürzester Zeit umgesetzt und bereits im März 2023 soll der Coin an den ersten Exchanges gelistet werden. Derzeit erhält man einen CCHG noch für 0,013 USDT. Im nächsten Schritt soll der Preis auf 0,0165 USDT erhöht werden. Mit dem Voranschreiten der E-Mobilität und dem Ausbau der Infrastruktur kann der CCHG nach dem Listing an den Kryptobörsen noch um ein Vielfaches ansteigen.

Jetzt in den Megamarkt der Elektromobilität investieren und den CCHG zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.