Diese 3 Coins könnten laut Insidern im Juli explodieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Juli beginnt solide und unaufgeregt. Der Bitcoin notiert oberhalb von 30.500 $ und die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung beträgt rund 1,2 Billionen $. Ethereum könnte endlich wieder im Juli die 2.000 $ überwinden. Beim Bitcoin zielen die Bullen bereits auf rund 38.000 $ als mittelfristiges Kursziel, dem sich die Händler möglicherweise schon im Juli annähern.

Dennoch gibt es eben auch einige Kryptos, die potenziell um 10x oder mehr explodieren könnten. Wohlwissend, dass hier auch erhebliche Risiken existieren, könnten Trader nun einen Blick auf drei Coins werfen, die laut Insidern im Juli explodieren könnten. Warum haben WSM, THUG oder YPRED mehr als 10x Potenzial?

Wall Street Memes (WSM)

Der Hype um GameStop und Wall Street Bets führte zur Entstehung der Online-Gemeinschaft Wall Street Memes, die mittlerweile über eine Million Follower hat. Diese Community ist ein zeitloser viraler Trend, da sie das Bedürfnis vieler Menschen nach einer Gegenbewegung gegen die traditionelle Finanzelite verkörpert. Durch ihren einzigartigen Humor und ihre rebellische Einstellung hat sie eine breite Anhängerschaft gewonnen. Nun erfolgt der Schritt in den digitalen Währungsmarkt – mit einem eigenen Meme-Coin. Der virale Charakter und die Identifikation mit den gemeinsamen Zielen machen Wall Street Memes zu einem dauerhaften Phänomen, das wie gemacht für einen Meme-Coin scheint.

Die jüngsten Ereignisse auf dem Finanzmarkt haben gezeigt, dass Memes nicht nur auf soziale Medien beschränkt sind, sondern auch die Kraft haben, die Finanzmärkte zu beeinflussen. Wall Street Memes (WSM) hat sich bereits einen beeindruckenden Ruf als Meme-Token erarbeitet. Im Presale hat die community-orientierte Kryptowährung mittlerweile bereits über 12 Millionen US-Dollar eingesammelt. Wenn es den Verantwortlichen gelingt, dieses Momentum in den öffentlichen Handel zu übertragen, könnte WSM das Potenzial haben, eine parabolische Wertentwicklung zu erleben. Die Voraussetzungen dafür scheinen zweifelsohne vorhanden.

Direkt zum Wall Street Memes Presale

Thug Life (THUG)

Thug Life verbreitet sich viral, trendet und ist in der Social-Media-affinen Community äußerst beliebt, weil das Konzept einen einzigartigen Stil, Selbstbewusstsein und eine rebellische Attitüde verkörpert. Die Videos und Memes mit Thug Life-Momenten sind unterhaltsam, humorvoll und bieten eine Form der Identifikation für viele Menschen. Das Phänomen hat sich als kultureller Trend etabliert und wird von Nutzern gerne geteilt, was zu seiner anhaltenden Beliebtheit in den sozialen Medien beiträgt. Schaut man sich Thug Lifes Erfolg an, gibt es viele Parallelen zum Marktsegment der Meme-Coins.

Nun gibt es also einen neuen Meme-Coin, der genau auf diesen Trend abzielt – die Rede ist vom Thug Life Token (THUG).

Sobald ein Betrag von 2,058 Millionen Dollar erreicht ist, wird der THUG-Vorverkauf ausverkauft sein. Dieser Betrag ist im Vergleich zu anderen, ähnlichen Vorverkäufen deutlich geringer. Der Thug Life Token ist ein Meme-Coin mit einem aktuellen Vorverkaufspreis von 0,0007 $. Mit einer Marktkapitalisierung von weniger als drei Millionen Dollar bietet dieser Coin enormes Potenzial für parabolische Kursgewinne. Aufgrund des starken Fokus auf die Gemeinschaft werden während des Vorverkaufs auch 70 % der insgesamt 4,2 Milliarden Tokens zu einem Preis von 0,0007 $ angeboten. Insider-Dumps scheinen somit ausgeschlossen – Thug Life möchte „to the moon“?

Direkt zum Thug Life Presale

yPredict (YPRED)

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz hat dank ChatGPT zunehmend Einzug in den Alltag der Menschen gehalten, und die Vorteile dieser Technologie werden erkannt. Diese Entwicklung erfasst nun auch den Bereich des Tradings und der Krypto-Analyse. Der wachstumsstarke Markt der KI im Trading bietet zahlreiche Möglichkeiten, da KI-Algorithmen eben große Datenmengen analysieren können, um Handelsstrategien zu optimieren und Vorhersagen zu treffen. Die präzise und schnelle Verarbeitung von Informationen durch KI kann zu effektiveren Investitionsentscheidungen führen und das Potenzial für Gewinne erhöhen. Denn die KI ist wohl in diesem Punkt zweifelsfrei dem Menschen überlegen.

yPredict verfolgt genau dieses Ziel, indem es eine hochmoderne Krypto-Forschungs- und -Handelsplattform entwickelt. Diese Plattform ermöglicht Händlern und Anlegern den „Zugang zu einer Vielzahl von KI-gestützten Signalen, Ausbrüchen, Mustererkennung sowie Social/News-Sentiment-Funktionen“. Durch den Einsatz solcher Modelle erhalten Händler einen wertvollen Vorteil auf dem Markt und können fundiertere Entscheidungen treffen.

Mittlerweile konnte der Vorverkauf rund 2,7 Millionen $ einsammeln. Bei weniger als 3 Millionen $ Raising Capital beginnt dann die nächste Vorverkaufsphase, in der sich der Token-Preis für YPRED von 0,09 auf 0,10 $ verteuert. Ergo besteht in der laufenden Presale-Phase, die bereits in der nächsten Woche enden könnte, die letzte Chance auf Buchgewinne in Höhe von 33 %, die sowohl das Investment potenziell ertragsstärker machen als auch die Risiken deutlich reduzieren.

Direkt zum yPredict Presale