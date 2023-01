Diese 3 Krypto Presales sollten Anleger im Frühjahr 2023 im Blick haben

Zeit vergeht wie im Flug. Gerade noch den Jahreswechsel erlebt und schon ist auch der Januar fast wieder vorbei. Der digitale Währungsmarkt startet freundlich in das Krypto-Jahr 2023. Neben bewährten Altcoins und den etablierten Basis-Investments a la Bitcoin & Ethereum gibt es auch 2023 wieder Krypto-Presales, die die Vielfalt der jungen Assetklasse gezielt erweitern. Nicht jede Kryptowährung wird sich durchsetzen, manch ein Coin wird alsbald wieder aus der Sphäre des Kryptomarkts verschwinden.

Drei Krypto-Presales, die Anleger in den nächsten Wochen unbedingt beobachten sollten, gibt es hier. Natürlich ist für ein renditeorientiertes Investment vor ICO stets eine eigenständige Due-Diligence sowie angemessene Gewichtung erforderlich.

1. Meta Masters Guild (MEMAG)

In rund 11 Tagen konnten die Verantwortlichen von Meta Masters Guild im Vorverkauf fast 900.000 $ einsammeln. Damit schreitet die zweite Vorverkaufsphase schneller als erwartet voran. Während eigentlich noch rund sieben Tage Zeit anberaumt sind, dürfte die besagte Presale-Phase spätestens morgen enden. Bei der aktuellen Dynamik visieren die Verantwortlichen schon heute den beeindruckenden Meilenstein von einer Million $ an.

Die aufregende Play-2-Earn Gaming-Plattform punktet im frühen Stadium mit einem starken Momentum. Die angestrebte Hardcap in Phase 2 beträgt 1,120,000 $ – eine Summe, die fast erreicht ist. Dann wird der Preis wohl spätestens morgen um 30 % angehoben, sodass Früh-Investoren fortan 0,013 $ statt 0,01 $ zahlen müssen. Aktuell haben mutige Investoren, die sich frühzeitig an einem zukunftsträchtigen Projekt beteiligen, noch die Chance auf eine Rendite von 120 % bis zum ICO.

Die mobile Gaming-Industrie soll in den nächsten Jahren überdurchschnittliches Wachstum generieren. Die Dezentralisierung im Web3 stellt die Bedürfnisse der Spieler wieder in den Vordergrund – Nutzerfokus statt gigantischer Gewinne für zentralisierte Unternehmen. Damit möchte Play-2-Earn den Massenmarkt erreichen und profitiert bei Meta Masters Guild von einem vielfältigen Ökosystem mit Fokus auf den hohen Unterhaltungsfaktor.

Jetzt MEMAG im Presale kaufen

2. Fight Out (FGHT)

Weniger als zwei Tage haben Investoren noch Zeit, um im Vorverkauf von Fight Out den nativen ERC-20-Token günstig zu erwerben. Im Anschluss beginnt der Presale mit den ersten Preissteigerungen. Linear wird im 12-Stunden-Intervall der Preis angehoben, bis dieser am 31. März dann 0,0333 $ erreicht. Aktuell kostet der FGHT Token exakt die Hälfte, nämlich noch für rund 36 Stunden 0,0166 $. Früh-Investoren, die schnell entscheiden und FGHT Token kaufen, können somit schon vor dem ICO einen Buchgewinn von 100 % verzeichnen.

Doch auch darüber hinaus gibt es gute Gründe, warum man die innovative Move2Earn-Kryptowährung Fight Out in den nächsten Wochen im Auge behalten sollte. Fight Out entwickelt das Move2Earn-Konzept gekonnt weiter und setzt dabei auf ein umfassendes Tracking aller sportlichen Aktivitäten. Zugleich wird man eine eigene Fitnessstudiokette aufbauen, die zentraler Anlaufpunkt für die Fitness-Community wird. Digital können die Nutzer über die Web3-App das Metaverse erleben und dort mit dem eigenen innovativen Avatar interagieren.

Attraktiv scheint der Presale auch durch ein lukratives Bonusprogramm. Theoretisch können Früh-Investoren bis zu 50 % mehr FGHT Token erhalten, wenn sie ausreichend Kapital investieren und ihre Token bis zu 24 Monate sperren (jeweils 25 % Bonus).

Jetzt FGHT Token im Presale kaufen

3. C+Charge (CCHG)

Aller guten Dinge sind drei – auch der erst kürzlich begonnene Presale von C+Charge ist einen Blick wert. Denn C+Charge setzt auf einen Markt, der in den nächsten noch stark wachsen wird. Um die globalen Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung zu stoppen, wird die E-Mobilität ein wichtiges Instrument sein. Während jedes Jahr deutlich mehr Neuzulassungen elektrische Fahrzeuge in den Umlauf bringen, gibt es ein Problem. Der Ausbau der notwendigen Infrastruktur, mithin die Ladesäulen, geht nur schleppend voran. Die Staaten kommen nicht hinterher, zugleich ist durch privates Engagement der Markt stark fragmentiert. Wirklich nutzerfreundlich ist das Laden der Elektrofahrzeuge heute noch nicht, sofern man nicht ausschließlich die eigene Ladesäule nutzt.

C+Charge möchte nun die Infrastruktur vereinheitlichen und eine zentralisierte Web3-App launchen, die bereits heute die Potenziale des Web3 offenbart. Man setzt nicht nur auf den eigenständigen Ausbau der Ladesäulen, sondern möchte in Zukunft auch Emissionsgutschriften als Rewards einsetzen, um Ladesäulenbetreiber und Fahrzeugbesitzer monetär für ihren Einsatz gegen den Klimawandel zu entlohnen. Aktuell gibt es den nativen BEP-20-Token CCHG noch günstig im Presale – langfristig scheinen hier ob der Megatrends E-Mobilität und ESG-Investments deutlich höhere Kurse möglich.

Jetzt C+Charge im Presale kaufen