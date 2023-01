Diese 5 Charts sollte jeder Krypto-Anleger kennen:

In der Welt der Kryptowährungen gibt es viele unterschiedliche Daten und Metriken, die Anleger verfolgen sollten, um ihre Investitionsentscheidungen zu treffen. Einige dieser Metriken sind jedoch wichtiger als andere und sollten daher besonders im Auge behalten werden. In diesem Artikel stellen wir Ihnen fünf Charts vor, die jeder Krypto-Anleger kennen sollte, um erfolgreich in diesem Markt zu agieren.

Der Chart zum Bitcoin-Halving

Das Bitcoin Halving ist ein wichtiger Bestandteil der Bitcoin-Ökonomie und hat Auswirkungen auf die Preisentwicklung des Kryptowährungsmarktes. Es handelt sich dabei um ein geplantes Ereignis, bei dem die Belohnung für das Schürfen von Bitcoins halbiert wird. Dies passiert alle 210.000 Blöcke, was etwa alle vier Jahre geschieht.

Das erste Halving fand im November 2012 statt, bei dem die Belohnung von 50 auf 25 Bitcoins pro Block reduziert wurde. Das zweite Halving erfolgte im Juli 2016 und reduzierte die Belohnung auf 12,5 Bitcoins pro Block. Das dritte Halving fand im Mai 2020 statt, bei dem die Belohnung auf 6,25 Bitcoins pro Block reduziert wurde.

Das Halving hat Auswirkungen auf die Inflation von Bitcoins, da es die Gesamtmenge an neu geschürften Bitcoins pro Tag reduziert. Es führt dazu, dass weniger neue Bitcoins in den Markt eingeführt werden und die bestehenden Bitcoins mehr Wert haben. Dies kann zu einer Erhöhung des Preises führen, da die Nachfrage nach Bitcoins höher ist als das Angebot.

Ein Chart des Bitcoin Halvings zeigt die historischen Daten der Halvings und die Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin. Es ist ein wichtiger Indikator für die Krypto-Anleger, um die langfristige Preisentwicklung von Bitcoin vorherzusagen und ihre Investitionsentscheidungen zu treffen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Halving nicht der einzige Faktor ist, der den Preis von Bitcoin beeinflusst und dass andere Faktoren wie Nachrichten und allgemeine Marktbedingungen auch eine Rolle spielen. Es ist wichtig, die verschiedenen Faktoren und Charts zu berücksichtigen, bevor man Entscheidungen trifft.

Der sogenannte Miners’ Position Index (MPI)

Der Miners‘ Position Index (MPI) ist definiert als das Verhältnis der Anzahl aller Minerabflüsse in USD geteilt durch den gleitenden 365-Tage-Durchschnitt davon. Dieser Indikator ist maßgeblich vom Puell-Multiple inspiriert.

Im Gegensatz zu den Miner-Abflüssen berücksichtigt der Miners‘ Position Index (MPI) das durchschnittliche Verhalten der Miner unter Verwendung des gleitenden 365-Tage-Durchschnitts. Außerdem erklärt der MPI das relative Liquidationsverhalten der Minergesellschaften im Vergleich zum historischen Durchschnitt, wobei davon ausgegangen wird, dass die meisten Abflüsse von Minergesellschaften zum Verkauf an die Börsen gehen.

Unter der Annahme, dass Miner ihre Positionen zum richtigen Zeitpunkt wie professionelle Händler verkaufen, ist der MPI ein guter Indikator für das Timing von Ausstiegspunkten (Verkäufen), indem er ihr Verhalten dupliziert. Dies hilft auch dabei, die Rentabilität der Minerbetreiber zusammen mit dem Puell Multiple zu betrachten.

Neben dem Bitcoin bieten sich Anlegern natürlich auch viele alternative Investitionsmöglichkeiten in den Kryptomarkt. Projekte wie Lucky Block mit seinem LBLOCK Token könnten sich auch unabhängig von Bitcoin und den hier beschriebenen Charts gut entwickeln, weshalb später noch genauer auf sie eingegangen wird.

Der Puell Multiple

Der Puell-Multiple ist ein Verhältnis zwischen der täglichen Münzausgabe (in USD) und dem gleitenden 365er-Durchschnitt der täglichen Münzausgabe und stellt einen Oszillator dar, der sich aus der Rentabilität der Miner und dem Einkommensstress ableitet.

Der Puell Multiple untersucht die Grundlagen der Mining-Rentabilität und die Art und Weise, wie diese die Marktzyklen prägen. Er wird aus dem Verhältnis zwischen der täglichen Münzausgabe (in USD) und dem gleitenden 365-Durchschnitt der täglichen Münzausgabe (in USD) berechnet.

Hohe Werte zeigen an, dass die aktuelle Rentabilität der Miner im Vergleich zum Jahresdurchschnitt hoch ist. Daher ist der Anreiz für Miner, ihre Coins zu liquidieren, hoch und es ist mit einem größeren Verkaufsdruck zu rechnen.

Niedrige Werte zeigen an, dass die aktuelle Rentabilität der Miner im Vergleich zum Jahresdurchschnitt niedrig ist. Daher kann Einkommensstress zu einem Faktor werden, und einige Miner müssen möglicherweise damit beginnen, ihre Hash-Power zu reduzieren, indem sie Rigs abschalten. Dadurch erhöht sich der Hash-Anteil der verbleibenden Schürfer, die dann weniger Münzen verkaufen können, um ihren Betrieb zu decken, wodurch sich ihr Einfluss auf das Liquiditätsangebot verringert.

Halvingereignisse führen zu einem Rückgang der aktuellen Münzausgabe um 50 % im Vergleich zum Vorjahr und damit auch zu einer sofortigen Halbierung des Puell Multiple. Die Auswirkung auf die Rentabilität der Miner entspricht somit dem oben genannten Punkt über niedrige Werte.

Das Netto-Wachstum der Entitäten

Das Netto-Wachstum einzigartiger Entitäten im Netzwerk ist eine Metrik, die verwendet wird, um das Wachstum von Bitcoin und dessen Adaption zu messen. Es beruht auf der Annahme, dass das Wachstum von Kryptowährungen eng mit dem Wachstum der daran beteiligten Unternehmen und Projekte und Investoren verbunden ist.

Die Metrik wird berechnet, indem die Anzahl der neuen Entitäten, die in das Netzwerk eingeführt werden, von der Anzahl der „verschwindenden“ Entitäten, die aus dem Netzwerk verschwinden, subtrahiert wird. Eine Entität wird als eine Gruppe von Adressen definiert, die von derselben Netzwerkentität kontrolliert werden, und werden durch fortschrittliche Heuristiken und Glassnode-eigene Clustering-Algorithmen geschätzt.

Ein positiver Wert des Netto-Wachstums einzigartiger Entitäten im Netzwerk zeigt an, dass es mehr neue Entitäten im Netzwerk gibt als Entitäten, die verschwinden und kann als bullish angesehen werden. Ein negativer Wert deutet dagegen darauf hin, dass es mehr Entitäten gibt, die aus dem Netzwerk verschwinden als neue Entitäten, was als bearish angesehen werden kann.

Das Netflow Volume der Exchanges

Der Nettofluss von Münzen in die- und aus den Börsen ist eine wichtige Metrik, die Aufschluss darüber gibt, wie viel Kryptowährung auf die Börsen gebracht und von ihnen entfernt wird. Diese Metrik misst die Differenz zwischen dem Volumen, das in die Börsen hineinfließt und dem Volumen, das aus den Börsen herausfließt. Ein positiver Nettofluss bedeutet, dass mehr Kryptowährung in die Börsen gebracht wird als entfernt wird, während ein negativer Nettofluss bedeutet, dass mehr Kryptowährung von den Börsen entfernt wird als hinzugefügt wird.

Die Börsenmetriken basieren auf markierten Daten von Börsenadressen, die ständig aktualisiert werden, sowie auf datenwissenschaftlichen Techniken und statistischen Informationen. Diese Techniken und Informationen können sich im Laufe der Zeit ändern, was bedeutet, dass die Börsenmetriken veränderlich sind. Es ist wichtig zu beachten, dass die Daten selbst stabil sind, aber insbesondere die jüngsten Datenpunkte im Laufe der Zeit leichte Schwankungen aufweisen können.

Ein Nettofluss in die Börsen kann darauf hindeuten, dass Händler und Anleger Kryptowährung kaufen und auf den Börsen halten wollen, um von zukünftigen Preissteigerungen zu profitieren. Ein negativer Nettofluss hingegen kann darauf hindeuten, dass Händler und Anleger Kryptowährung verkaufen und von den Börsen entfernen, um Gewinne zu realisieren oder sich vor möglichen Preisverlusten zu schützen.

