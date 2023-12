Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch wenn der ChatBot von ChatGPT nur sehr ungern finanzielle Aussagen macht, konnten wir ihm dennoch 5 Kryptowährungen entlocken, bei denen die KI gute Aussichten auf ein überdurchschnittliches Wachstum im nächsten Jahr sieht. Demgegenüber haben wir dann einen neuen Coin gestellt, der als Coin mit Potenzial für 2024 gilt und im Rahmen der aktuellen Entwicklungen rund um Bitcoin-ETFs in den USA von enormer Bedeutung für den Kryptomarkt sein könnte.

Diese Coins sieht ChatGPT 2024 ganz weit vorne

Die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, darf hier natürlich nicht fehlen. ChatGPT sieht großen Auftrieb bei dem Coin, denn durch die fortlaufende Entwicklung und Implementierung von Skalierungslösungen steht Ethereum ganz nah an den Anforderungen und Wünschen der Benutzer. Mit der Umstellung auf Ethereum 2.0 ist es zudem gelungen, auf den energiesparenden PoS umzustellen. Auch diesen Aspekt bewertet ChatGPT positiv. Heute ging es jedoch fast 5 Prozent runter für ETH. Polkadot steht ebenfalls auf der Liste von ChatGPT. DOT ist der native Coin der Multi-Chain-Interoperabilitätsplattform, die sich eine wichtige Rolle im Bereich von dezentralisierten Finanzen (DeFi) erarbeiten konnte. Heute steht Polkadot bei 6,25 Euro und konnte sich in den vergangenen sieben Tagen um rund 20 Prozent verbessern. Chainlink ist ein dezentralisiertes Oracle-Netzwerk, mit dem sich Daten sicher in Blockchain-Netzwerke integrieren lassen. ChatGPT sieht darin eine der relevanten Schlüsselrollen für den zukünftigen Ausbau von Blockchain-Entwicklungen. Der Kurs entwickelt sich allerdings in den letzten Monaten nicht so gut, was die KI von ChatGPT wohl bei der Analyse ignoriert hat. In den letzten 30 Tagen ging es rund 2 Prozent runter für den LINK-Preis. Dass Cardano auch in Zukunft Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten, davon ist ChatGPT überzeugt. Durch den starken Fokus auf Forschung und Entwicklung kommen immer mehr neue Partner ins Netzwerk und die bringen nicht nur Wissen ein, sondern auch frisches Kapital. Anlegern gefällt der Coin vielleicht nicht so gut wie ChatGPT, denn im Tagesverlauf bracht der Kurs um fast 7 Prozent ein. Allerdings weisen die Kurse für die vergangenen Tage und Monate fast durchweg positive Zuwächse auf. Auch Solana findet die Gunst der KI von ChatGPT. Das Netzwerk ist bekannt für seine hohe Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionskosten. Damit leistet die Lösung einen wichtigen Beitrag zur Expansion von dezentraler Anwendungen und Smart Contract. Im Tagesverlauf verlor der SOL-Coin jedoch fast 5 Prozent. In den vergangenen sieben Tagen lief es jedoch wesentlich besser, denn der Kurs von Sol stieg um fast 12 Prozent.

ChatGPT weist ausdrücklich darauf hin, wie schwer es ist, verlässliche Prognosen für den Kryptomarkt zu erstellen. Zu hoch sind die Volatilität und die Unvorhersehbarkeit des Marktes. Das trifft auch auf Bitcoin-ETFs zu, die gerade für tägliche News sorgen und den gesamten Sektor, nicht nur in den USA, in Atem halten. Hierzulande warnt die BaFin noch immer vor Kryptowährungen und untersagt daher auch deutschen Fonds zu 100 Prozent in Kryptowährungen zu investieren.

Kryptowährung Bitcoin ETF Token Kürzel $BTCETF Blockchain Ethereum Token Supply 2.100 000,000 Live Seit 05.11.2023 Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards 119 $BTCETF pro Block Mindestbetrag 50 $ Trading DEX Preis im Pre-Sales ab 0,0066 $ – jetzt traden Strategie Mittel- und langfristig, HODLen Kategorie Bitcoin-ETF Thema Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, MATIC, FIAT Pre-Sale Phasen 10 Transaktionsgebühren 0 bis 5 % Marktkapitalisierung 12,39 Millionen US-Dollar Tokenburn 25 % der Token Audit Smart Contract geprüft

Doch es gibt eine sehr interessante Möglichkeit, mit Bitcoin ETF Token in einen günstigen Coin zu investieren, in den Anleger aus dem Privatsektor schon über 3 Millionen USD investiert haben. Wie viele andere Coin Launches auch, bieten die Entwickler ihren nativen Token zunächst im Vorverkauf zu niedrigen Preisen an. Damit wird Kapital eingesammelt, um die Plattform des Tokens weiter auszubauen.

Anleger profitieren bei Bitcoin ETF Token von erreichten Meilensteinen aus der realen Welt. Immer, wenn einer dieser vordefinierten Ereignisse eintritt, erhalten Anleger von Bitcoin ETF Token eine finanzielle Belohnung. Vorgesehen sind jeweils 2 Maßnahmen, einerseits ein Tokenburn und anderseits die Reduzierung der Transaktionsgebühren, die am Ende sogar null betragen sollen.

Meilenstein Maßnahme 1 Maßnahme 2 #1 Handelsvolumen $BTCETF > 100 Mil. USD 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 4 % #2 SEC genehmigt Bitcoin ETFs 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 3 % #3 Launch 1. Bitcoin ETF 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 2 % #4 Vermögen Bitcoin ETFs > 1 Mrd. USD 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 1 % #5 Bitcoin Preis > 100.000 $ 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 0 %

Fazit: Sowohl die von ChatGPT benannten 5 Altcoins, als auch der von uns vorgestellte Bitcoin ETF Token können Ihr Portfolio diversifizieren. Das ist wichtig, denn ein resilientes Depot mindert Risiken durch Kursschwankungen, geopolitische Einflüsse oder aktuelle Marktentwicklungen ab. Der Januar wird auf jeden Fall die erste SEC-Entscheidung für Bitcoin-ETFs hervorbringen. Von dieser hängt viel ab, vor allem die weitere Akzeptanz von Kryptowährungen. Kommt es wirklich zu den ersten Spot-Bitcoin-ETFs in den USA, ist auch die Entwicklung des BTC-Kurses bis zum Bitcoin-Mining im März oder April 2024.

