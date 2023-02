Diese beiden Coins könnten führend auf ihrem Gebiet werden und Renditen von mehr als 1.500 % bringen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt kühlt sich in dieser Woche stark ab und ein Teil der Gewinne vom Februar ist wieder dahin. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen beläuft sich aktuell noch auf 1,049 Billionen Dollar – noch vor kurzem war dieser Wert bei mehr als 1,1 Billionen Dollar. Mehr als 50 Milliarden USD sind damit vom Kryptomarkt in kurzer Zeit abgezogen worden. Zu groß scheint die Unsicherheit der Investoren noch zu sein, dass sich die Zinsen noch länger als erwartet auf hohem Niveau halten könnten und noch deutlich weiter ansteigen. Auch die Bemühungen der SEC gegen Bitcoin und Co. sind den Anlegern ein Dorn im Auge. Doch auch in diesem Umfeld kommen immer wieder Coins auf, die den restlichen Markt outperformen und von der Situation profitieren. Vor allem diese beiden Coins könnten sich schon bald in ihren Branchen durchsetzen und zu extrem hohen Gewinnen führen.

CCHG – C+Charge

Der CCHG-Token könnte schon bald das Zahlungsmittel der Wahl bei Besitzern von Elektrofahrzeugen sein. Das Team hinter C+Charge möchte dem Chaos, das um E-Tankstellen herrscht, ein Ende bereiten. Unterschiedliche Ladestationen unterstützen verschiedene Zahlungssysteme und durch C+Charge könnte damit schon bald Schluss sein.

Die E-Mobilität schreitet in großen Schritten voran. Jahr für Jahr werden mehr Elektrofahrzeuge zugelassen und der Ausbau des Ladenetzes kommt kaum hinterher. Umso schwieriger wird es für Fahrer, wenn sie ihre Stromer dann auch nicht an jeder Tankstelle laden können oder Stationen anfahren, die sich dann als defekt erweisen. C+Charge könnte hier Abhilfe schaffen.

Mit der App soll es bald möglich sein, Daten in Echtzeit von den Ladesäulen der teilnehmenden Partner zu erhalten. So müssen keine E-Tankstellen mehr umsonst angefahren werden und auch die Wartezeit kann schon ungefähr errechnet werden. Die Zahlung kann bequem per App mit dem CCHG-Token durchgeführt werden und bringt einen weiteren großen Vorteil mit sich: Für jede Ladung können Fahrzeugbesitzer durch die Zusammenarbeit mit Flowcarbon den GNT rückvergütet bekommen.

Der GNT stellt eine Emissionsgutschrift in Form eines Tokens da, die gehandelt werden kann und so können Fahrer schon bald bei jeder Ladung ihres Elektrofahrzeuges einen Teil ihrer Kosten zurückerhalten. Bisher ist das Geld aus dem Emissionshandel bei den Fahrzeugherstellern gelandet – Summen in Millionenhöhe.

Durch die Demokratisierung des Emissionshandels dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der CCHG sich durchsetzt und sich großer Beliebtheit erfreut. Aktuell ist der Coin noch im Presale erhältlich. Hier steigt der Preis jede Woche, bis der CCHG an den ersten Kryptobörsen gelistet wird. Je früher man also einsteigt, desto höher fällt der nominale Gewinn bis zum Listing aus. Sobald der Coin an den Exchanges frei gehandelt werden kann, kann der Gewinn noch deutlich höher ausfallen.

FGHT – Fight Out

Bei Fight Out handelt es sich um ein Move 2 Earn Projekt, das schon bald den Markt dominieren könnte. Bisherig Projekte in diesem Bereich sind in Wahrheit nicht viel mehr als Schrittzähler, die für Schritte Coins ausgeben. Auch dieses Konzept hat kurzzeitig funktioniert, hat aber den großen Nachteil, dass User schnell aus bleiben, wenn der Wert des Coins sinkt.

Fight Out kann deutlich mehr. Hier startet man mit einem Avatar-NFT, der die eigene Person im Metaverse darstellt. Das bedeutet, er ist an die Person gebunden, die ihn hält, und kann nicht gehandelt werden. Der Grund dafür ist der, dass der NFT von den Erfolgen profitiert, die man im Training erreicht. Wer also in der realen Welt Kraft und Ausdauer trainiert, kann diese Werte auf seinen Charakter im Metaverse übertragen. Damit werden die Chancen erhöht, in den täglichen Challenges gegen andere User besser abzuschneiden und so mehr REPS zu verdienen, die man entweder in In-App-Käufen nutzen kann, oder gegen FGHT-Token eintauschen kann.

Außerdem bietet Fight Out Trainingspläne in der App, die individuell auf das Niveau und die Ziele der User angepasst sind. Auch Video-Kampfsportkurse können Nutzer hier erlernen. In Kombination mit der Möglichkeit, andere User herauszufordern und den Avatar-NFT zu entwickeln, erhält das Training durch Fight Out auch einen gewissen spielerischen Charakter, der die Motivation fürs Training stärkt und dafür sorgt, dass User nicht sofort ausbleiben, wenn der Kurs kurzfristig sinkt.

Der Vorverkauf des FGHT-Tokens läuft äußerst erfolgreich und deutet darauf hin, dass der Coin schon bald nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen könnte. Für Anfang April haben bereits 7 Kryptobörsen das Listing bestätigt. Der Presale hat inzwischen weit mehr als 4,5 Millionen Dollar umgesetzt und der Preis für einen Coin steigt alle 12 Stunden, wodurch der nominale Gewinn bis zum Listing umso höher ausfällt, je früher man einsteigt.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.