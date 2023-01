Diese Bitcoin Prognose lügt nicht!

Es gibt technische Indikatoren, On-Chain Analysen, Chartmuster und historische Daten. Diese und andere Methoden werden von professionellen Anlegern verwendet, um die besten Kauf- und Verkaufssignale für Assets zu identifizieren. Analysten benutzen sie, um Kurs Prognosen zu erstellen. Auch für Bitcoin Prognosen werden sie eingesetzt, doch im Kryptomarkt gibt es eigene Gesetze, die eine Übertragung nicht immer möglich macht oder sie sinnvoll ist.

Bitcoin Prognosen dienen in erster Linie der Orientierung

Professionelle Prognoseverfahren sind äußerst komplex

Jede gute Vorhersage ermittelt verschiedene Prognoseergebnisse

Bei ungewöhnlichen Situationen neigen Prognosen zu hoher Fehlervarianz

Prognosen geben Stimmungsbild wieder

Schon immer mochte der Mensch in die Zukunft schauen können. Auch heute noch gilt es, so früh wie möglich über Ereignisse informiert zu sein, denn das bringt in fast allen Aspekten des Lebens deutliche Vorteile. Wirtschafts- und Finanzprognosen gehören zu den schwierigsten, das gilt auch für Bitcoin Prognosen. Besonders jetzt, da sich die Welt verändert und neue Technologien wie das Web 3.0 entstehen.

Vorhersagen über konjunkturelle Entwicklungen gibt es von Instituten, der Bundesbank oder dem Weltwirtschaftsforum. Im Finanzsektor sind das die bekannten wie JP Morgan, Goldman Sachs und die Bank of New York. Im Kryptosektor versuchen sie genauso zutreffende Prognosen zu erstellen, wie selbsternannte Experten und Investoren. Als Basis dient dabei die Erkenntnis, dass der Finanzmarkt Regelmäßigkeiten unterliegt.

Finanzkrise belastet Märkte ungewöhnlich stark

Als das Arbeitspapier von Bitcoin veröffentlicht wurde, war der Sinn der digitalen Währung vor allem der, ein digitales Geldsystem ohne zwischengeschaltete Finanzinstitute oder zentrale Instanzen auszukommen. Die erste Kryptowährung kam unmittelbar nach der letzten Finanzkrise auf den Markt. Das war 2008 und heute knapp 15 Jahre später hat sich der gesamte Markt um das neuartige digitale Geldsystem entwickelt.

Das bisherige Allzeithoch für Bitcoin lag im November 2021 bei 68 700 US-Dollar. Heute notiert BTC bei 22.955,71 US-Dollar. Noch immer steht die älteste Kryptowährung auf Platz 1 im Ranking nach Marktkapitalisierung. Diese liegt bei rund 442,49 Milliarden US-Dollar. Beim Aufruf der historischen Daten im Chart zeigt sich ein beeindruckendes Bild.

2008 gilt das Platzen der Immobilienblase in den USA als Auslöser der Finanzkrise. Im Jahr 2022 war das der Einmarsch Russlands in die Ukraine, infolgedessen es zu einer Energiekrise kam. Bei beiden Finanzkrisen war der Bitcoin am Markt, aber heute ist sein Einfluss um ein Vielfaches größer.

BTC-Analysen von „komplett wertlos“ bis „extrem wertvoll“

So unterschiedlich die Meinung der Menschen und Anleger zu einem Asset sein kann, so verschieden die Ergebnisse, die man erhält, wenn man bewährte oder neue Analysemethoden anwendet, um Prognosen zu erstellen. Genauso groß wie die Bandbreite der Ergebnisse sind die Kurse von Kryptowährungen am Markt. Die hohe Volatilität ist einer der schwierigsten Aspekte, um verlässliche Vorhersagen über Kurse zu erstellen.

Der Preis von Bitcoin ergibt sich allein durch das Spiel aus Angebot und Nachfrage. Das bedingt eine große Akzeptanz und Vertrauen in den Coin. Ohne Vertrauen hätte Bitcoin keinen Wert und der Kurs von Bitcoin allein dadurch getrieben wird, dass immer mehr Anleger in die Kryptowährung investieren. Die einzige Möglichkeit, wie Anleger ihre Bitcoin zu Geld machen können, ist der Verkauf der Coins.

Die Bedeutung von Netzwerkeffekten

Bitcoin erzeugt durch Knappheit Wert und seine Nachfrage ist spekulationsgetrieben. Anleger investieren in Bitcoin und andere Vermögenswerte, weil sie davon ausgehen, dass ihr Preis steigt. Dazu kommen externe Faktoren, die die Sorgen der Anleger verstärken oder mildern. Staatliche Eingriffe gehören genauso dazu wie unerwartete Insolvenzen, Hacker-Angriffe oder der steigenden Adaption einer Technologie in neuen Bereichen.

Kritiker sagen, der Coin wäre nur ein wertloses Spekulationsobjekt. Anhänger sehen die spannende Technologie, die mit Bitcoin in die Öffentlichkeit gelang.

Die Netzwerkeffekte sorgen dafür, dass ab einer gewissen Größe des Netzwerkes, hier die Anzahl der investierten Personen, der Nutzen den Kosten überwiegt. Dafür wächst ein Netzwerk überproportional mit der Anzahl seiner Nutzer. Inzwischen sind mehr als 500 Krypto-Handelsplätze verfügbar, auf denen Anleger aus dem privaten Sektor in Kryptowährungen investieren können.

Weitere Kennzahlen zur Erstellung einer Bitcoin Prognose

Anzahl aktiver Adressen DAA

Kurs-Gewinn-Verhältnisse im Staking oder Lending

Transaktionsdaten der Blockchain

Zeitpunkt von Transaktionen

Whale Index

Marktkapitalisierung

Handelsvolumen

Anzahl Miner

Stock-to-Flow-Modell

Was wir Bitcoin zu verdanken haben

Wie jedes Mal, wenn wir eine Bitcoin Prognose erstellen, blicken wir auf historische Daten. Sie helfen uns zu verstehen, was sich seit dem ersten Bitcoin verändert hat und wo neue Technologien und Geschäftsmodelle entstanden sind. Hätten Sie sich vor 10 Jahren vorstellen können, in ein Krypto Projekt zu investieren? Wäre es Ihnen sonderbar vorgekommen, wenn Freude berichten, sie spielen jetzt immer Video Games im Metaverse?

Was heute in vielen Bereichen möglich ist, haben wir der Erfindung von Bitcoin zu verdanken. Die erste und bis heute erfolgreichste Kryptowährung ist zum Leitbild einer neuen Ära an den globalen Kapitalmärkten geworden. In der Folge hat sich auch der Wunsch der Menschen manifestiert, auch in anderen Bereichen des Lebens auf dritte Instanzen verzichten zu wollen.

Das Internet entwickelt sich weg von Monopolen, Daten Silos und unmündiger Nutzer, die nicht selbst entscheiden können, welche Werbung sie sehen oder dafür wenigstens entlohnt werden möchten. Zweifel an staatlicher Geldpolitik sind laut geworden, Klimaaktivisten verschärfen den Ton und die digitale Transformation reicht bis in die Regierung. Nicht alles davon ist auf die Entwicklung von Bitcoin zurückzuführen.

Seine Veröffentlichung kann dennoch als Meilenstein einer neuen Weltanschauung betrachtet werden. Krypto Projekt, über 20.000 Kryptowährung, dezentralisierte Finanzdienstleistungen, Krypto Börsen, Bitcoin ETF und NFT sowie die Technologie der Tokenisierung gehören heute zum Alltag. Entwickler wie die von C+Charge beispielsweise, greifen Aspekte aus dem Klimaschutz auf und bilden die Geschäftsprozess auf der Blockchain ab.

Was ist C+Charge?

Das Projekt nutzt eine Vielzahl der neuen Technologien und setzt seine ganze Kraft auf die Stärkung der E-Mobilität. Fahrer und Besitzer von E-Autos müssen sich derzeit noch durch viele unterschiedliche Kartenanbieter, Ladesäulenbetreiber und Bezahlsysteme quälen. Die wenigen Ladesäulen, die es gibt, sind schon ärgerlich genug. Dazu noch die fehlenden Standards beim Aufladen. C+Charge bietet ein einheitliches, auf Blockchain basierendes System, das für jede Aufladung Punkte an die Fahrer austeilt.

Mit diesen Punkten können die Benutzer Emissionszertifikate erhalten, die anschließend entweder als Wertespeicher dienen oder auf speziellen Plattformen gehandelt werden können. Betreiber von Ladesäulen haben die Möglichkeit, diese in die C+Charge Plattform zu integrieren und von dort aus zu überwachen und zu steuern. Das ganzheitliche Ziel der Entwickler ist es, das Klima zu schützen und die Mobilität der Zukunft auf Basis von grünem Strom zu fördern.

Privatanleger haben die Möglichkeit in das Projekt zu investieren. Dafür wird der Utility-Token im Pre-Sales zu einem sehr niedrigen Preis gekauft. Der Einstieg ist ganz leicht und auch für Anfänger problemlos möglich. Als Token Inhaber erhalten Sie Zugang zur Plattform und können jede neue Entwicklung und Funktion vollumfänglich nutzen.

Fazit: Unsere Bitcoin Prognose ist sicherlich nicht vollständig und ganz bestimmt können das Finanzexperten viel besser. Wir haben uns alle Einflussfaktoren angesehen und bewährte Techniken genutzt, um eine gute Bitcoin Prognose zu erstellen. Für Anleger und Investoren ist diese wichtig, um sich für oder gegen ein Investment in Bitcoin zu entscheiden.

Dank der Veröffentlichung der ersten Kryptowährung konnten neue Geschäftsmodelle entstehen. Vor allem Privatanleger und Investoren, die nur über kleine Beträge zum Investieren verfügen, profitieren von den neuen Konzepten wie die vorgestellten Pre-Sales. Mit Summen weit unter 1 US-Dollar sind attraktiv und die einfachen Abläufe ideal für Anfänger.

Unsere Bitcoin Prognose für 2025: + 50.000 US-Dollar!

